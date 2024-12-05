Bugünün en önemli haberleri | 5 Aralık 2024 haber özetleri

05 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:46

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Muhalif silahlı örgütler, Hama'nın kent merkezine girdi ve rejim güçleri şehri terk etmek zorunda kaldı. Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bir televizyon programına bağlanıp dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte 5 Aralık günün en önemli haberleri…

5 Aralık 2024 Türkiye ve dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 5 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

SURİYE​'DE MUHALİFLER HAMA​'YI ELE GEÇİRDİ

Suriye'de Beşar Esad​ karşıtı silahlı örgütler, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın kapısına dayandı. Sabah saatlerinde Hama'ya 3-4 kilometre kala rejim güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Hama, muhalif güçler tarafından 3 yerden kuşatıldı tek bir çıkış noktası kaldı. Son olarak muhalif silahlı örgütler, Hama'nın kent merkezine girdi ve rejim güçleri şehri terk etmek zorunda kaldı.

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CHP'Lİ BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇTİ

Gaziantep​'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katılan Güzel, eski partisinden destek göremediğini söyleyip çok çarpıcı ifadeler kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BOMBA KULİS

Milyonlarca çalışan, 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücreti merakla bekliyor. Asgari ücret için öne sürülen rakamlar arasında dikkat çeken bir tahmin ise Gazeteci Yazar Gürbüz Evren’den geldi.

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NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM

Narin Güran cinayeti davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bir televizyon programına bağlanıp dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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KONUM VERGİSİ GÜNDEM OLDU!

Haritada konum bilgisi veren esnafın yıllık 1750 TL’den başlayan lisans ücretleri ödeyeceği iddialarına Bakanlıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "konu esnafı ilgilendirmemektedir" ifadeleri yer aldı.

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OCAK ZAMMI BEKLEYEN EMEKLİYİ BÜYÜK BİR SÜRPRİZ BEKLİYOR

Ocak'ta yeni SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı belli olacak. Emekli zam hesabında son durumu değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun önemli bir uyarıda bulundu. Deneyimli uzman, ocak ayında maaşını çekmeye çalışan emeklilerin başına gelecekleri teker teker anlattı.

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ARDA GÜLER KRİZİ! REAL MADRİD TARAFTARI İSYANDA

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid taraftarı maçın ardından Arda Güler'in oyuna geç girmesi sebebiyle Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

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MAURO ICARDI'NİN SES KAYDI SIZDIRILDI! WANDA NARA HER ŞEYİ İFŞA ETTİ

Galatasara'da forma giren Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma davasıyla her geçen gün yeni ithamlarla gündeme geliyor. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi ortaya çıkarken, Icardi'nin oyuncu China Suárez ile 4 yıl önce aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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ALKOLÜ PAHALI BULUP YÜZEY TEMİZLEYİCİ İÇTİ

İstanbul'da alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki adam, internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyiciyi içince hastanelik oldu. Daha öncede defalarca yüzey temizleyici içtiğini belirten yaşlı adam, sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söyledi.

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YASAK AŞK ÖLÜMLE BİTTİ!

Aksaray'da sosyal medyadan tanıştığı evli kadınla yasak aşk yaşayan şahıs, feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının kocasının eve dönmesiyle yatak odasında yakalanan 26 yaşındaki erkek şahıs, kaçmaya çalışırken ölüme gitti.

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