CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme! İki dosya birleştirildi

CHP'nin Olağanüstü Kurultay’ının iptaline ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mecvut dosya, İstanbul İl Kongresi için açılan dava dosyasıyla birleştirildi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve ’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

'DAVALAR ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ İRTİBAT BULUNUYOR'

Mevcut dava dosyası, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayla birleştirildi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Açıklanan gerekçeli kararda; davalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

DAVA 24 EKİM'E ERTELENMİŞTİ...

Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelenmişti...

CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme! İki dosya birleştirildi

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasının ardından 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınan 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında bulunmadı.

CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme! İki dosya birleştirildi

“Maddi menfaat karşılığında iradesinin değiştirildiği” öne sürülen bu delegeler, büyük kongrede oy kullandı. seçimi 18 oy farkla kaybetti. Bu nedenle hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönebileceğini iddia ediyor. CHP kurmayları ise söz konusu iddiaların yalnızca 38. Olağan Kurultay’daki oy kullanma sürecine ilişkin olduğunu vurgulayarak, bu delegeler olmadan yapılacak yeni bir olağanüstü kurultayın “delege iradesinin sakatlandığı” iddialarını da boşa çıkaracağını savunuyor.

