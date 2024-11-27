İBB 2025 bütçesi belli oldu! Kültürel etkinliklere ayrılan para 3 kat arttı, deprem bütçesi düşürüldü

27 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Yeni yılda toplamda 415 milyar liralık bütçesi olacak İBB’de, kentsel dönüşüm ve raylı sistemler bütçesi azaltılırken, kültürel etkinlik ve basın yayın bütçesi arttırıldı. İBB’nin 2025 yılı bütçesi detaylı şekilde incelendiğinde ise İstanbul’un en fazla ihtiyacı olan raylı sistemler için ayrılan bütçede de azaltılmaya gidildiği öğrenildi. İşte tepki çeken İBB bütçesinin detayları…

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İstanbul​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bütçe​ görüşmeleri sona erdi. 415 milyar liralık bütçe İBB meclisinden geçti. 2019 yılında göreve gelen Ekrem İmamoğlu​ 10 yıl içerisinde depreme dayanıklı bir İstanbul sözü verirken kendisini ‘Metro Fatihi’ olarak ilan etmişti. Ancak depreme karşı alınacak önlemler noktasında henüz harekete geçmeyen İBB yönetimi, milyon liralık konserler verdi. İBB'nin 2025 yılı bütçesini incelediğimizde ise raylı sistemler konusunda da çok düşük bir bütçe artışına gidildiği tespit edildi.

12 BAKANLIKTAN FAZLA BÜTÇE

İBB'nin 2025 yılı bütçesinin toplamına baktığımızda ise; Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan daha fazla olduğu da öğrenildi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE DEPREMDEN DAHA FAZLA ÖNEM VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 450 milyar liralık bütçesini detaylı bir şekilde incelediğimizde ortaya şaşırtan sonuçlar çıktı;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bütçesi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 226 oranında arttırıldı.

Kültür Dairesi Başkanlığı bütçesine baktığımızda ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 132 oranında bir artış gerçekleştirildi.

Deprem Risk Yön. Ve Kent. İyi. Dairesi Başkanlığında yaşanan artış ise yüzde 122 olarak belirlendi.

450 milyar liralık İBB bütçesinde en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi de Raylı sistemler için ayrılan bütçedeki artış oldu. Zira İstanbul’un en fazla ihtiyacı olan raylı sistemlerin bütçedeki payı için artış oranı yüzde 16’da kaldı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN BÜTÇENİN DETAYLARI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2024 YILI: 2.160.160.000

2025 YILI: 7.045.019.000

Toplam artış oranı: Yüzde 226

Kültür Dairesi Başkanlığı

2024 YILI: 2.772.344.000

2025 YILI: 6.436.928.000

Toplam artış oranı: Yüzde 132

Deprem Risk Yön. Ve Kent. İyi. Dairesi Başkanlığı

2024 YILI: 4.249.969.000

2025 YILI: 9.421.957.000

Toplam artış oranı: Yüzde 122

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

2024 YILI: 33.483.960.000

2025 YILI: 38.937.754.000

Toplam Artış Oranı: Yüzde 16

Bütçede yaşanan bu artışlar ile ilgili genel kurulda konuşma yapan İBB AK Parti meclis üyesi Hasan Şahin; ‘Hepimizin ortak amacı, bu kadim şehrin kaynaklarını adil, verimli ve İstanbulluların yararına kullanmaktır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki, 2025 bütçe harcama kalemleri, bu temel beklentiyi karşılamaktan uzak bir tablo çizmektedir.’ İfadelerini kullandı.

“METRO YATIRIMLARI DURMA NOKTASINA GELECEK!”

Konuşmasının devamında bütçeyle ilgili sorunlar olduğunu detaylı şekilde anlatan Şahin, şöyle devam etti:

İstanbul gibi bir mega kentin en acil ihtiyaçlarının başında altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetler gelir. Ancak, 2025 bütçesine baktığımızda, bu kritik alanların ihmal edildiğini görüyoruz.

İstanbul’da altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetler hem şehrin günlük işleyişi hem de sürdürülebilirliği açısından en kritik ihtiyaçlar arasında yer alır. Ancak, 2025 yılı bütçesi incelendiğinde bu temel ihtiyaçların yeterince öncelemediği açıkça görülmektedir. Bu durum, İBB yönetiminin kaynakları etkin bir şekilde kullanmadığını ve önceliklendirme hataları yaptığını göstermektedir.

Örneğin: Ulaşım yatırımlarının İstanbulluların her gün yaşadığı dayanılmaz boyutlara gelen trafik çilesini azaltacağı gerçeğine rağmen bu alanda yeterli bütçe ayrılmadığını görüyoruz. Raylı Sistemler Daire Başkanlığının bütçesinin 2024 yılında %95 oranında artmasına karşın, 2025 yılında bu oranın %16’ya gerilemesi metro yatırımlarının azalacağını ve hatta durma noktasına geleceğini işaret etmektedir.

"İSRAFI BİTİRDİK DERKEN BİLE İSRAF YAPIYORLAR!"

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın bütçe planlaması, dikkat çekici dengesizlikler göstermektedir. Verilere göre:

2023 Bütçesi: 2,23 milyar TL iken, 2025 Bütçesi: %316 gibi astronomik bir artışla 7,04 milyar TL’ye yükselmiştir. 2025’teki olağanüstü artış neyi işaret ediyor. İBB, bu kadar büyük bir artışın gerekçelerini açıklamalıdır.

2025 yılındaki bütçe artışı İBB Başkanının kariyer planlamasının masrafları mıdır? Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bütçesindeki bu artış, İBB’nin iletişim ve tanıtım çalışmalarını genişletmek adına yüksek harcamalar yapacağını göstermektedir. Ancak bu harcamalar şu açılardan sorgulanmalıdır:

İsrafı bitirdik derken bile israf yapan İBB, son dönemde reklam ve tanıtım faaliyetleri için büyük bütçeler harcamaktadır. Örneğin, sosyal medya kampanyaları, televizyon reklamları ve çeşitli etkinlikler, belediye hizmetlerini tanıtmak yerine sayın başkanın kariyer hedeflerine hizmet etmektedir.

"İÇİ BOŞ BİR ŞOVDAN ÖTEYE GEÇMEMEKTEDİR!"

Belediye bütçesinin, halka doğrudan hizmet sunmak yerine propaganda amaçlı kullanılması kabul edilemez. 2025’teki %316’lık artış, bu kaygıları güçlendirmektedir.

İBB Yönetimi, toplu taşıma, altyapı ve deprem için harcaması gereken kaynakları; pahalı konserler ve etkinliklerle heba etmiştir. Kültürel zenginliklerle dolu bir şehirde yaşamak elbette güzeldir. Ancak bir şehri “Güvenli ve Yaşanabilir” kılacak projeler ve “Dayanıklı Yapılar” hayata geçirilmediğinde, İstanbul’da kültürel etkinlik adı altında yapılan işler, “İçi Boş Bir Şovdan” öteye geçememektedir.