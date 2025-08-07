Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
İstanbul'dan Avrupa'ya sahte belge sevkiyatı! Şoke eden ağ ifşa oldu: Paralar 'yeraltı'ndan çıktı

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine uzanan sahte belge operasyonun detayları şoke etti. Avrupa ülkelerine hediyelik eşya kargosuyla pasaport, kimlik ve benzeri sahte belge gönderen şebekenin paraları yer altı bankacılığı olarak bilinen "hawala" sistemi ile Türkiye'ye gönderildiğini tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalarında, Fatih ilçesinde bulunan bir kargo firmasına verilen kitap, tepsi, kadın çantası, bardak seti ve fotoğraf çerçevesi gibi hediyelik ürünlerin arasına sahte belgelerin de gizlenmiş bir şekilde konularak yurt dışına gönderildiğini değerlendirdi.

İstanbul'dan Avrupa'ya sahte belge sevkiyatı! Şoke eden ağ ifşa oldu: Paralar 'yeraltı'ndan çıktı

YÜZLERCE SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Bu iş yerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kargoların iz kaybettirmek için önce yurt içerisinde bir şehre, oradan da Avrupa ülkelerindeki kaçakçılara gönderildiğini tespit etti.

Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler, hediyelik eşya arasına gizlenen yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte belgelerin teslimatı sırasında iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, hediyelik eşya paketlerinin içinde ve zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte üretilen 233 kimlik kartı, farklı ülkelere ait 134 pasaport, 78 sürücü belgesi, 45 vize etiketi ve ülkelere ait 37 silikon giriş çıkış hudut mührü ele geçirildi.

İstanbul'dan Avrupa'ya sahte belge sevkiyatı! Şoke eden ağ ifşa oldu: Paralar 'yeraltı'ndan çıktı

PARALAR YERALTI BANKACILIĞI İLE VERİLMİŞ

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, bu teslimatlar karşılığında paranın da yeraltı bankacılığı olarak bilinen "hawala" sistemi ile Türkiye'ye gönderildiğini tespit etti.

Bu sistem içerisinde olduğu belirlenen 11 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler, operasyonun ardından 2 adreste yaptığı aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25,1 kilogram altın, 3 kilo 850 gram gümüş, 18 çeyrek, 2 yarım, 5 tam ve 3 Ata altını ile 3 milyon 505 bin 300 lira, 260 bin 116 dolar, 87 bin 325 avro ve 3 bin pounda el koydu.

İstanbul'dan Avrupa'ya sahte belge sevkiyatı! Şoke eden ağ ifşa oldu: Paralar 'yeraltı'ndan çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 11'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

