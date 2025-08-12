Menü Kapat
Milli Takım'ın eski doktoruydu! Kolunda serumla ölü bulundu: Yatak odasında dikkat çeken not

Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yapan Sedanur Bağdigen'den haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca korkunç manzara ile karşılaştı. Genç doktor evinde kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Yatak odasındaki intihar notu ise dikkat çekti. Notta "Daha önce intihar edecektim ama erteledim" ifadeleri yer aldı.

Milli Takım'ın eski doktoruydu! Kolunda serumla ölü bulundu: Yatak odasında dikkat çeken not
Bakırköy'de özel bir klinikte görev yapan Uzmanı 35 yaşındaki Sedanur Bağdigen’den haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Genç ısrarlı aramalara yanıt vermeyince meslektaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla girilen evde genç doktor kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bağdigen'in öldüğü tespit edildi. Bağdigen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yatak odasında bulunan notu ise dikkat çekti.

Milli Takım'ın eski doktoruydu! Kolunda serumla ölü bulundu: Yatak odasında dikkat çeken not

"DAHA ÖNCE İNTİHAR EDECEKTİM, ERTELEDİM"

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı. Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Milli Takım'ın eski doktoruydu! Kolunda serumla ölü bulundu: Yatak odasında dikkat çeken not

MİLLİ TAKIMIN DOKTORLUĞUNU YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı bilgisine ulaşıldı. Doktorun kesin ölüm nedeni ise yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.
Uzman Doktor’un şüpheli ölümü üzerine başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) taziye açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Milli Takım'ın eski doktoruydu! Kolunda serumla ölü bulundu: Yatak odasında dikkat çeken not
