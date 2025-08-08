Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Saral ailesinde dehşete düşüren infaz! 30 makas darbesinin ardından ateşe verdiler

İtalya'da 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısından yaralı halde kurtulmayı başaran kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya, yine İtalya'da bir stüdyo dairede yakılmış halde bulundu. Aroya'nın 30 makas darbesiyle infaz edildiği ardından yatağa bağlanıp ateşe verildiği ortaya çıktı. Aroya'nın odasının duvarlarında ise Saral'ın öldürüldüğü döneme ait haber kupürleri bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Saral ailesinde dehşete düşüren infaz! 30 makas darbesinin ardından ateşe verdiler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 09:41

'da geçen 23 Temmuz gecesi, Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrindeki bir stüdyo daireden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, önlem amacıyla binayı boşaltırken, yangını da kısa sürede kontrol altına aldı. Daireye giren ekipler, yangının başladığı yatak odasında, yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60-65 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

Saral ailesinde dehşete düşüren infaz! 30 makas darbesinin ardından ateşe verdiler

YATAĞA BAĞLAMIŞLAR

Yerde de kanlı bir makas bulundu. Odanın duvarlarında ise dönemin organize suç örgütü liderlerinden Hüseyin Saral'ın, 31 Ocak 2005'te İtalya'nın Roma kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın yer aldığı gazete kupürlerinin yapıştırıldığı görüldü. Polis tarafından yapılan detaylı incelemede ise kurbanın önce karın ve kasık bölgesinde 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi.

Saral ailesinde dehşete düşüren infaz! 30 makas darbesinin ardından ateşe verdiler

'YAPMA' DİYE BAĞIRMIŞ

Korkunç infazın yaşandığı 130 numaralı stüdyo dairenin resmi olarak Bicacca Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenciye kiralandığı tespit edilirken, İtalyan polisi soru işaretleriyle dolu için soruşturma başlattı. Apartman sakinleri yangın başlamadan önce daireden bağırış sesleri duyduklarını, içeriden son olarak bir kişinin "Yapma" diye bağırdığını, daha sonra sonra ise daireden dumanlar çıkmaya başladığını söyledi.

Saral ailesinde dehşete düşüren infaz! 30 makas darbesinin ardından ateşe verdiler

KATTİLLER ARANIYOR

Korkunç gerçek ise günler sonra yapılan otopsiyle ortaya çıktı. Parmak izi eşleşmesinde cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu tespit edildi. Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırırken, katil yada katillere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Saral ailesinde dehşete düşüren infaz! 30 makas darbesinin ardından ateşe verdiler

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in sağ kolu ve yakın akrabası Zekeriya Kocaman ile 4 adamı ile Sarallar grubundan Mert Altan Sarıyıldız ve adamlarının 4 Ekim 2004'te İstanbul'da Kamber Ocaklı'nın işyerinde yaptıkları toplantı, silahlı çatışmaya döndü. Sarallardan Mert Altan Sarıyıldız'ın ağır yaraladığı Sedat Şahin'in sağ kolu Zekeriya Kocaman felç kaldı. Olaydan Hüseyin Saral'ı sorumlu tutan Sedat Şahin, yemini etti. Bunun üzerine İtalya'ya kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004'te uyuşturucuyla yakalandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı
Ormanda korkunç cinayet! 5 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar
ETİKETLER
#İtalya
#cinayet
#intikam
#Örgütlü Suç
#Hüseyin Saral
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.