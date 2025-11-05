Sındırgı afet bölgesi ilan edildi

Kategoriler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 1530876 sayılı kararıyla peş peşe depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi.
Gelişmeyi AK Parti Genel Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu. Uygur açıklamasında, "Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.
Uygur'un açıklamasının tamamı şu şekilde;
"Sındırgı'da yaşanan depremin ilk anından itibaren BİZ SAHADAYDIK! Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.
22 bin 616 binada 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için 25 Milyon TL kaynak sağladık.
Bu kapsamda;
10 Ağustos’ta meydana gelen depremin ardından ise;
Sıdırgı ve Bigadiç’te 385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Sn. Murat Kurum Bakanımızla birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik. Evet… Bu gördüğünüz tablo; devletin kararlılığının, milletin dayanışmasının ve bizim sorumluluk anlayışımızın yansımasıdır. Biz çalışıyoruz, sonuç alıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkıyoruz."
Bir bölgenin afet bölgesi olması durumunda doğal afetin etkilerinin azaltılması için bölgedeki insanlara destek olunuyor. Afetten zarar gören yerler bazı durumlarda afet bölgesi ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilirse, afet bölgesinde yaşayanların ücretsiz yardım almaları mümkün olmaktadır.