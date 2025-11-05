Sındırgı afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 1530876 sayılı kararıyla peş peşe depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

"DEVLETİMİZİN SÜRECİ CİDDİYETLE YÜRÜTÜYOR"

Gelişmeyi AK Parti Genel Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu. Uygur açıklamasında, "Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"BİZ SAHADAYDIK"

Uygur'un açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Sındırgı'da yaşanan depremin ilk anından itibaren BİZ SAHADAYDIK! Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.

BARINMA İÇİN 25 MİLYON TL KAYNAK SAĞLANDI

22 bin 616 binada 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için 25 Milyon TL kaynak sağladık.

Bu kapsamda;

Sındırgı Belediyesine 2 milyon 500 bin TL acil yardım ödeneği,

7 muhtarlığa 35 bin TL,

107 haneye 2 milyon 140 bin TL taşınma yardımı,

60 haneye 6 milyon 600 bin TL taşınma ve barınma desteği,

2 haneye 104 bin TL eşya yardımı,

167 aileye toplam 8 milyon 740 bin TL nakdi destek sağladık.

Konteyner kurulumlarında 293 başvurunun tamamı değerlendirildi.

Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu.

Bigadiç’e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi.

Kültür Caddesi’nde 11 adet 450 m² prefabrik işyeri alanının zemini hazırlandı.

Cami alanlarına 112 m² çok amaçlı çadırlar, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için 400 m² prefabrik mescitlerin kurulumu sürüyor.

⁠Üreticilerimize 25 hayvan çadırı sevk edildi, 18’i teslim edildi.

"VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

10 Ağustos’ta meydana gelen depremin ardından ise;

Sıdırgı ve Bigadiç’te 385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Sn. Murat Kurum Bakanımızla birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik. Evet… Bu gördüğünüz tablo; devletin kararlılığının, milletin dayanışmasının ve bizim sorumluluk anlayışımızın yansımasıdır. Biz çalışıyoruz, sonuç alıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkıyoruz."

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?

Bir bölgenin afet bölgesi olması durumunda doğal afetin etkilerinin azaltılması için bölgedeki insanlara destek olunuyor. Afetten zarar gören yerler bazı durumlarda afet bölgesi ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilirse, afet bölgesinde yaşayanların ücretsiz yardım almaları mümkün olmaktadır.