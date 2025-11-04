Sındırgı depremi öncü mü? Şener Üşümezsoy açıkladı: 6,6 büyüklüğünde deprem olurdu

Balıkesir'in Sındırgı bölgesinde 6 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda aylar öncesinden uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı yeni açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

4.9 ARTÇI MI, ÖNCÜ MÜ?

Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında Sındırgı'da en son yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin 'artçı mı yoksa öncü mü olduğunu değerlendirdi.

"BU BELKİ DE ÖNCÜ OLACAK DEPREMDİ"

Sındırgı'da risk olduğunu bundan aylar önce uyardığını hatırlatan Üşümezsoy, "6.1'lik deprem olduğunda artçılar alt fayın kırıldığı yerde değildi. O faylar aslında bir süre artçı değildi, yeni olan depremin öncülerindendi. Dünde bir tane 5'lik deprem oldu. Bu belki de öncü olacak depremdi" dedi.

"O ÜÇ FAY KIRILSAYDI 6.6'LIK DEPREM OLURDU"

Birinci depremden sonra depremlerin hepsinin dağın içinde olduğunu söyleyen Üşümezsoy, "Onlar artçı değil öncüydü. Ondan üç ay sonra kırıldı. Bundan sonra son deprem, bahsettiğimiz yerin dışında oldu bu deprem. Kırılma Simav fayına gitmiyor, güneye doğru giden bir fay kırıldı. Şimdi kuzey batı alanına olan artçılar var. Onlar bir deprem oluşturabilir. Eğer o üç fay kırılsaydı 6.6'lık deprem olurdu" ifadelerini kullandı.