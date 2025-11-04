Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sındırgı depremi öncü mü? Şener Üşümezsoy açıkladı: 6,6 büyüklüğünde deprem olurdu

Son dakika haberi: Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da en son meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, 4,9'luk depremin öncü olabileceğini belirtti.

Sındırgı depremi öncü mü? Şener Üşümezsoy açıkladı: 6,6 büyüklüğünde deprem olurdu
Balıkesir'in bölgesinde 6 büyüklüğünde bir olabileceği konusunda aylar öncesinden uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı yeni açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sındırgı depremi öncü mü? Şener Üşümezsoy açıkladı: 6,6 büyüklüğünde deprem olurdu

4.9 ARTÇI MI, ÖNCÜ MÜ?

Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında Sındırgı'da en son yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin 'artçı mı yoksa öncü mü olduğunu değerlendirdi.

Sındırgı depremi öncü mü? Şener Üşümezsoy açıkladı: 6,6 büyüklüğünde deprem olurdu

"BU BELKİ DE ÖNCÜ OLACAK DEPREMDİ"

Sındırgı'da risk olduğunu bundan aylar önce uyardığını hatırlatan Üşümezsoy, "6.1'lik deprem olduğunda artçılar alt fayın kırıldığı yerde değildi. O faylar aslında bir süre artçı değildi, yeni olan depremin öncülerindendi. Dünde bir tane 5'lik deprem oldu. Bu belki de öncü olacak depremdi" dedi.

Sındırgı depremi öncü mü? Şener Üşümezsoy açıkladı: 6,6 büyüklüğünde deprem olurdu

"O ÜÇ FAY KIRILSAYDI 6.6'LIK DEPREM OLURDU"

Birinci depremden sonra depremlerin hepsinin dağın içinde olduğunu söyleyen Üşümezsoy, "Onlar artçı değil öncüydü. Ondan üç ay sonra kırıldı. Bundan sonra son deprem, bahsettiğimiz yerin dışında oldu bu deprem. Kırılma Simav fayına gitmiyor, güneye doğru giden bir fay kırıldı. Şimdi kuzey batı alanına olan artçılar var. Onlar bir deprem oluşturabilir. Eğer o üç fay kırılsaydı 6.6'lık deprem olurdu" ifadelerini kullandı.

