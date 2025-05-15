Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Kaya Temel
Kaya Temel
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Varan 1: Tamamlandı

GİRİŞ:
2025-05-15
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
2025-05-15
saat ikonu 09:07

Varan 2: Yükleniyor…

Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olan Galatasaray, Trabzonspor ile son 4 günde oynadığı 2 maçta da rakibine nefes aldırmadan kazanmayı bildi. Sarı-kırmızılıların ligdeki mücadelenin ilk yarı performansı her ne kadar tartışılsa da kupada her iki 45’te de kusursuz bir oyun ortaya koyarak kazanmayı bildi. Bir önceki karşılaşmada top kayıplarıyla ön plana çıkan Barış, perdeyi açan golü kaydetti. Gecenin sonunda maçın oyuncusu Osimhen seçildi. Bana göre maçın adamı; Yunus Akgün. 3 golünde pasını veren Yunus, finallerin oyuncusu gibi oynadı. Osimhen’in kaydettiği 2 gol de elbette çok değerliydi. Saha içerisinde bitmek bilmeyen enerjisi ve ön alan baskısıyla her zaman ki gibi kusursuz maç çıkardı. Tribünler ise Osimhen’e bizimle kal çağrısında bulundu. Okan Buruk, kupa mücadelelerinde eldivenleri verdiği Günay’ı finalde de değişmedi. Kritik kurtarışlarla ön plana çıkan Günay, oyun kurmakta da aktif rol oynadı.

Bir kupa daha…

Okan Buruk için dün gece çok anlamlıydı. Galatasaray’ın başında Teknik adamlık kariyerine kupayıda ekledi. Şimdiki hedef ise Pazar günü Kayseri’ye karşı galibiyet alarak ligde üst üste 3. Kez şampiyonluğunu ilan etmek. Varan 1 başarıyla tamamladı. Varan 2 ise yükleniyor…

Kırmızıyı çıkaramadı

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, Trabzonsporlu Savic’i oyundan atamayarak tepkileri üzerine çekti. Savic ile kafa kafaya gelen Aydın, oyuncuyu sadece sarı kartla cezalandırdı. Şimdi soruyorum… Savic’in oyundan atılması için daha ne yapması gerekiyordu? Cihan Aydın, finale çok zayıf kalsada Galatasaray, olağanüstü oyun ile rahat kazanmayı bildi…

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.