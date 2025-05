Varan 1: Tamamlandı

GİRİŞ: 2025-05-15 09:07 09:07 2025-05-15 | GÜNCELLEME: 2025-05-15 09:07 09:07 2025-05-15

Varan 2: Yükleniyor…

Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olan Galatasaray, Trabzonspor ile son 4 günde oynadığı 2 maçta da rakibine nefes aldırmadan kazanmayı bildi. Sarı-kırmızılıların ligdeki mücadelenin ilk yarı performansı her ne kadar tartışılsa da kupada her iki 45’te de kusursuz bir oyun ortaya koyarak kazanmayı bildi. Bir önceki karşılaşmada top kayıplarıyla ön plana çıkan Barış, perdeyi açan golü kaydetti. Gecenin sonunda maçın oyuncusu Osimhen seçildi. Bana göre maçın adamı; Yunus Akgün. 3 golünde pasını veren Yunus, finallerin oyuncusu gibi oynadı. Osimhen’in kaydettiği 2 gol de elbette çok değerliydi. Saha içerisinde bitmek bilmeyen enerjisi ve ön alan baskısıyla her zaman ki gibi kusursuz maç çıkardı. Tribünler ise Osimhen’e bizimle kal çağrısında bulundu. Okan Buruk, kupa mücadelelerinde eldivenleri verdiği Günay’ı finalde de değişmedi. Kritik kurtarışlarla ön plana çıkan Günay, oyun kurmakta da aktif rol oynadı.

Bir kupa daha…

Okan Buruk için dün gece çok anlamlıydı. Galatasaray’ın başında Teknik adamlık kariyerine kupayıda ekledi. Şimdiki hedef ise Pazar günü Kayseri’ye karşı galibiyet alarak ligde üst üste 3. Kez şampiyonluğunu ilan etmek. Varan 1 başarıyla tamamladı. Varan 2 ise yükleniyor…

Kırmızıyı çıkaramadı

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, Trabzonsporlu Savic’i oyundan atamayarak tepkileri üzerine çekti. Savic ile kafa kafaya gelen Aydın, oyuncuyu sadece sarı kartla cezalandırdı. Şimdi soruyorum… Savic’in oyundan atılması için daha ne yapması gerekiyordu? Cihan Aydın, finale çok zayıf kalsada Galatasaray, olağanüstü oyun ile rahat kazanmayı bildi…