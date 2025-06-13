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Sane’nin perde arkası

GİRİŞ:
2025-06-13
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
2025-06-13
saat ikonu 12:11

Kış ayı transfer döneminde Galatasaray’ın radarına giren Leroy Sane, henüz yaz transfer dönemi resmi olarak başlamadan önce sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık imza attı. Bu transferde Abdullah Kavukcu büyük rol oynadı. Kavukcu, menajer Gardi aracığıyla oyuncuyla temasını çok sıcak tutarak sonuca gitti.

Projeler anlatıldı

Teknik direktör Okan Buruk ise Sane ile özel görüştü. Şampiyonlar Ligi planından ve aralarına katılacak yıldızlardan bahsetti. Ayrıca Sane’ye Galatasaray’ın yeni tesisleri, projeleri ve Galatasaray adasından da bahsedildi. Sane için 11 Haziran sabahı özel uçak hazırlandı. Oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşma sağlanınca gece saatlerinde Sane, İstanbul’a indirildi. Bu transferde son ana kadar Arsenal ve Fenerbahçe masadaydı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin daha yüksek olmasına rağmen Sane, Galatasaray’ın projesine güvendi. Sane, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih formasıyla maça çıkmaya devam edecek. Turnuva sonu yıldız futbolcu Galatasaray’ın kampına katılacak.

Transfer planlaması

Okan Buruk’un belirlediği isimler ve Başkan Dursun Özbek önderliği de Sportif A.Ş’de transferlerden sorumlu olan Abdullah Kavukçu ve İbrahim Hatipoğlu, listedeki oyuncuları paylaşarak yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi projesine uygun isimlerle görüşmeler tam hızıyla sürüyor. Osimhen sürecinde de Abdullah Kavukcu’nun yoğun mesaisi sürüyor. Galatasaray transfer komitesi transferde geçen sezonki hataları yapmadan emin adımlarla ilerliyor. Başkan Dursun Özbek’in onayı olmadan hiçbir oyuncuya resmi teklif yapılmıyor…

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