Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Kaya Temel
Kaya Temel
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Soyunma odasında kazandı

GİRİŞ:
2025-05-11
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
2025-05-11
saat ikonu 09:33

Başkan Dursun Özbek’in ısrarla, “Matematiksel olarak şampiyon olmadık. Havaya girmeyelim.” Sözlerinin ne kadar haklı ve doğru olduğunu dün gece Trabzon deplasmanın ilk yarısında görmüş olduk. Galatasaray, İlk 45 dakikada şampiyon olacak takım gibi oynamadı. “Nasıl olsa, her türlü şampiyonuz” havasında oynan bir oyun ortaya koydu. Fakat 2. Yarı bambaşka bir Galatasaray sahada gördük. İlk yarı kazanamadığı kadar duran toplar kazanan sarı-kırmızılılar, etkili ön alan baskısıyla rakibini hataya zorladı.

FABRİKA AYARI

Her şeyden önemlisi Okan Buruk, devre arasında öğrencilerini resmen silkelemiş. Takımını fabrika ayarlarına geri çeken Buruk, ikinci yarı istediği oyunu ortaya koydu. Oyuna hamleleri de oldukça başarılıydı. Eren ve Morata’nın oyuna dahil olması 2. Golü oldukça kolay getirdi. Sivas maçında çıkış yakalan Eren, eski takımına karşı da güzel oyun ortaya koydu.

ŞAMPİYONLUK SARHOŞLUĞU

Dün gece sahada kaybeden isimler ise bir hayli fazlaydı. Barış, Yunus ve Sara gibi isimler şampiyonluk sarhoşluğuna şimdiden kapılmış gibilerdi. Özellikle Barış’ın ıskaladığı ve kaybetti toplar taraftarı çileden çıkardı. Sara’nın sahada ruh gibi gezmesi, Yunus’un ise gol pası harici bir katkısının olmaması şaşırtıcıydı. Her şeye rağmen Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Morata’nın golleriyle kazanmayı bildi. Cimbom, evinde oynayacağı Kayseri maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek ve lige noktayı koyacak. Ayrıca, kupada oynanacak Trabzon maçının rövanşı daha da heyecanlı olacağını düşünüyorum…

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.