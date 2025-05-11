Soyunma odasında kazandı

GİRİŞ: 2025-05-11 09:28 09:28 2025-05-11 | GÜNCELLEME: 2025-05-11 09:33 09:33 2025-05-11

Başkan Dursun Özbek’in ısrarla, “Matematiksel olarak şampiyon olmadık. Havaya girmeyelim.” Sözlerinin ne kadar haklı ve doğru olduğunu dün gece Trabzon deplasmanın ilk yarısında görmüş olduk. Galatasaray, İlk 45 dakikada şampiyon olacak takım gibi oynamadı. “Nasıl olsa, her türlü şampiyonuz” havasında oynan bir oyun ortaya koydu. Fakat 2. Yarı bambaşka bir Galatasaray sahada gördük. İlk yarı kazanamadığı kadar duran toplar kazanan sarı-kırmızılılar, etkili ön alan baskısıyla rakibini hataya zorladı.



FABRİKA AYARI

Her şeyden önemlisi Okan Buruk, devre arasında öğrencilerini resmen silkelemiş. Takımını fabrika ayarlarına geri çeken Buruk, ikinci yarı istediği oyunu ortaya koydu. Oyuna hamleleri de oldukça başarılıydı. Eren ve Morata’nın oyuna dahil olması 2. Golü oldukça kolay getirdi. Sivas maçında çıkış yakalan Eren, eski takımına karşı da güzel oyun ortaya koydu.

ŞAMPİYONLUK SARHOŞLUĞU

Dün gece sahada kaybeden isimler ise bir hayli fazlaydı. Barış, Yunus ve Sara gibi isimler şampiyonluk sarhoşluğuna şimdiden kapılmış gibilerdi. Özellikle Barış’ın ıskaladığı ve kaybetti toplar taraftarı çileden çıkardı. Sara’nın sahada ruh gibi gezmesi, Yunus’un ise gol pası harici bir katkısının olmaması şaşırtıcıydı. Her şeye rağmen Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Morata’nın golleriyle kazanmayı bildi. Cimbom, evinde oynayacağı Kayseri maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek ve lige noktayı koyacak. Ayrıca, kupada oynanacak Trabzon maçının rövanşı daha da heyecanlı olacağını düşünüyorum…