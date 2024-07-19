Deniz Akkaya'nın kızından şok sözler: Beni anneme vermeyin

19 Temmuz 2024 13:37 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:49

Deniz Akkaya’ya bir şok daha! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Deniz Akkaya’ya bir şok daha! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Deniz Akkaya kızı Ayşe ile mesajlarını ifşaladı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Deniz Akkaya kızı Ayşe ile mesajlarını ifşaladı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.nün telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Çocuk Esirgeme Kurumu’na bıraktığını iddia etmiş, ardından mahkeme küçük kızı babasına teslim etmişti.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, Deniz Akkaya'nın, kızına 12 yaşındayken uyguladığı şiddet ve tehdidin ses kayıtlarına ulaşılmıştı.

SOSYAL İNCELEME RAPORU TAMAMLANDI

Odatv'nin haberine göre; mahkeme sürecinin yeni belgelerine ulaştı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nin talebiyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu çıktı.

Raporda baba Cengiz Efe Önbilgin ile yapılan görüşmede, Deniz Akkaya’nın kızıyla görüşmesine engel olduğu ve bu konuda mağdur çocuk A.Ö.’ye de Deniz Akkaya tarafından baskı yapıldığı belirtildi.

A.Ö’nün doğumundan sonra Deniz Akkaya’nın kendisiyle evlenme talebinde bulunduğunu, kendisinin bu talebi geri çevirmesi nedeniyle de “O zaman bu hayatı sana zehredeceğim" dediğini, Akkaya ile aralarındaki sorunların da bu şekilde başlamış olduğunu dile getirdi.

Baba Önbilgin, yapılan sosyal inceleme görüşmesinde 2020 yılında Deniz Akkaya’nın kendisini arayarak A.Ö’nün sorumlulukları ile baş etmekte zorlandığını söylediğini ve çocuğun bir süre kendisinde kalıp kalamayacağını sorduğunu, sonraki gün çocuğun hemen yanına geldiğini ve bir ay boyunca Londra’da beraber kaldıklarını kaydetti.

A.Ö’nün kendisini arayarak "Baba ben seninle yaşamak istiyorum" dediğini, bu nedenle velayet davası açmak istediğini ancak küçük kızın süreçten zarar görmemesi için dava açmaktan vazgeçtiği belirten Baba Efe Önbilgin, son yaşanan olaya ilişkin de detaylar anlattı.

FİZİKSEL SALDIRI İDDİASI

Deniz Akkaya’nın çocuğuyla olan mesajlaşmaları görmesi üzerine A.Ö’ye sözel ve fiziksel saldırıda bulunduğunu öne süren Önbilgin, Akkaya’nın olay sonrası başta velayeti vermek istediğini ancak daha sonra vazgeçtiğini kaydetti.

Dava sürecinde Deniz Akkaya’nın kızını hiç aramadığını belirten Önbilgin, kızının pasaportunu annesinden talep ettiğinde ise pasaportu vermek için mevcut davaların geri çekilmesini ve kamuoyu önünde kendisinden özür dilenmesini istediğini ve maddi talepte bulunduğunu ifade etti.

A.Ö. ile yapılan görüşmede, küçük kız Deniz Akkaya’nın yoğun iş temposu nedeniyle kendisiyle sürekli olarak bakıcıların ve akrabaların ilgilendiğini, pandemi sürecinde sık vakit geçirmeye başladıklarını ve bu süreçte de tartışmaların çıktığını kaydetti.

Çıkan tartışmalarda anne Deniz Akkaya tarafından evden kovulduğunu dile getiren küçük kız, bu süreçlerde kendisine tokat attığını ve saçını çektiğini belirtti.

Annesinin kendisine sıklıkla, "Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme kilo alacaksın, çirkin olacaksın, artık kızım değilsin" dediğini aktaran A.Ö. bu durumun kendisini kötü etkilediğini ve herhangi bir sorununu paylaşamadığını kaydetti. Bir kere sorununu paylaştığında ise anne Deniz Akkaya’dan "Bana ne, duymak istemiyorum" şeklinde tepki aldığını, bu nedenle pişman olduğunu ifade etti.