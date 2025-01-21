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Fahriye Evcen, Dünyanın en güzel kadınları listesinde yer almasına felsefi yorum

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Habertürk.com
21 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:08
Fahriye Evcen, Dünyanın en güzel kadınları listesinde yer almasına felsefi yorum

Eşi Burak Özçivit ile birlikte Joy Awards ödül töreninde boy gösterdi. Siyah elbise tercih eden eden Fahriye Evcen, dünyanın en güzel kadınları listesinde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Listede gösterilmesini yorumlayan Fahriye Evcen'den felsefik bir cevap geldi.

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Veda Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda rol alan Fahriye Evcen​, yapılan anketlerde en güzel kadınlar arasında gösteriliyor. Konu hakkında sorulan soruya cevap veren Fahriye Evcen, "O güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır cebinde olması lâzım." dedi. 

FAHRİYE EVCEN GÜZELLİK​ LİSTELERİNE GİRMESİNİ DEĞERLENDİRDİ 

"Birkaç kez dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildiniz. Bu durum, size neler hissettiriyor?" sorusuna cevap veren Fahriye Evcen, "Güzel bir şey tabii ki... Negatif bir şey hissettirmiyor ama hiçbir zaman bu olgu içinde kaybolduğumu hatırlamıyorum. Ya da sadece o olguyla yaşadığımı da hatırlamıyorum. Güzel bir şey ama her zaman o güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır cebinde olması lâzım. Onlar olmadan emin olun güzelliğin hiçbir anlamı yok. O yüzden çok ekstrem duygular hissettirmedi. Ruhun ve aklın güzelliği her zaman onun yanında olmalı. Hep buna inanıyorum." dedi. 

Fahriye Evcen, Dünyanın en güzel kadınları listesinde yer almasına felsefi yorum - 1. Resim

Son günlerde canını en sıkan ve en mutlu eden anlardan bahseden Fahriye Evcen, "Pollyanna olmayayım ama çok büyük canımı sıkan şeylerden yaşla beraber biraz daha uzak durmayı tercih ediyorum. Küçük anlarda mutluluğu bulabilmek gerek. Özellikle altını çizerek söylüyorum, bahsettiğim şey, asla maddiyat değil ya da çok büyük mutluluk verecek şeyler değil. Kendinle beraberken, çocuğunla beraberken ya da işini yaparken o küçük şeylerdeki mutlulukları insan her anda yakalayabiliyor. Bu benim yaş aldıkça öğrendiğim bir şey. Çocukların da bana öğrettiği bir şey. O küçük anlardaki mutluluğu yakalayıp biraz oralardan bunu türetmeye çalışıyorum." dedi. 
 
Fahriye Evcen, Dünyanın en güzel kadınları listesinde yer almasına felsefi yorum - 2. Resim

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Kaynak: Habertürk.com
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