Fahriye Evcen, Dünyanın en güzel kadınları listesinde yer almasına felsefi yorum

21 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:08

Eşi Burak Özçivit ile birlikte Joy Awards ödül töreninde boy gösterdi. Siyah elbise tercih eden eden Fahriye Evcen, dünyanın en güzel kadınları listesinde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Listede gösterilmesini yorumlayan Fahriye Evcen'den felsefik bir cevap geldi.

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Veda Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda rol alan Fahriye Evcen​, yapılan anketlerde en güzel kadınlar arasında gösteriliyor. Konu hakkında sorulan soruya cevap veren Fahriye Evcen, "O güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır cebinde olması lâzım." dedi.

FAHRİYE EVCEN GÜZELLİK​ LİSTELERİNE GİRMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

"Birkaç kez dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildiniz. Bu durum, size neler hissettiriyor?" sorusuna cevap veren Fahriye Evcen, "Güzel bir şey tabii ki... Negatif bir şey hissettirmiyor ama hiçbir zaman bu olgu içinde kaybolduğumu hatırlamıyorum. Ya da sadece o olguyla yaşadığımı da hatırlamıyorum. Güzel bir şey ama her zaman o güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır cebinde olması lâzım. Onlar olmadan emin olun güzelliğin hiçbir anlamı yok. O yüzden çok ekstrem duygular hissettirmedi. Ruhun ve aklın güzelliği her zaman onun yanında olmalı. Hep buna inanıyorum." dedi.