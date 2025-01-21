Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak

21 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:26

Bolu Kartalkaya' Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, "Acımız büyük, yüreğimiz dağlı. Başsavcılar ve bilirkişilerimiz burada. Yangının sebebiyle bir ihmal varsa bunların hepsinin sonuçları ortaya çıkacak." dedi. Ülkemiz yangın faciasıyla büyük üzüntü yaşarken, bu akşam yayınlanan Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı gibi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap kaplamalı bir otelde yangın​ faciası yaşandı. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, "Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ise yangınla ilgili incelemelerin en ince ayrıntısına kadar yapılacağını vurgulayarak, sorumluların hesap vereceğini söyledi. Ülkemizde büyük üzüntüye sebep olan olayın ardından kanalların da dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

DİZİLERİN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir üzüntüye boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor. Bu akşam Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama gibi dizilerin yeni bölümleri yer alacaktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SORUŞTURMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciasının ardından "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.