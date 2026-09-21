Frenleriniz sıkışıyorsa sebebi sandığınızdan daha basit olabilir! İşte çözümleri

Fren sisteminin her yağ değişiminde ve yağ değişimi yapılmasa bile yılda 2 kez kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Kış ve yaz lastikleri arasındaki mevsimsel değişimler de tekerlekler sökülmüşken fren, süspansiyon ve aktarma organlarının kontrol edilmesi için uygun bir fırsat sunuyor.