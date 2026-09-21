Frenleriniz sıkışıyorsa sebebi sandığınızdan daha basit olabilir! İşte çözümleri

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İstanbul
Otomobillerin en önemli güvenlik sistemlerinden biri olan frenlerde zaman zaman sıkışma problemi yaşanabiliyor. Fren pedalından ayak çekilmesine rağmen balataların diski tamamen bırakmaması anlamına gelen sorun, sürekli sürtünmeye neden olarak parçaların ısınmasına ve daha hızlı aşınmasına yol açıyor.
Frenlerin sıkışması yalnızca fren sistemini etkilemekle kalmıyor. Yakıt tüketiminin artması, aracın hızlanmakta zorlanması, alışılmadık kokuların ortaya çıkması ve otomobilin bir tarafa doğru çekmesi de problemin belirtileri arasında yer alıyor.
Sorunun kaynağı çoğu zaman tekerleklerdeki balataları fren diskine bastıran kaliper sisteminde bulunuyor. Kaliper kızak pimlerinde oluşan pas veya kir, sıkışan piston, yıpranan kauçuk parçalar ve eski fren hidroliğinin yol açtığı korozyon frenlerin tam olarak serbest kalmasını engelleyebiliyor.
Uzun süre kullanılmadan bekleyen otomobillerde de benzer bir problem görülebiliyor. Bazen araç kısa süre dikkatli şekilde kullanıldığında ve frenlere birkaç kez kontrollü biçimde basıldığında sıkışmanın kendiliğinden ortadan kalkabildiği belirtiliyor.
Sorunun hangi tekerlekte bulunduğunu belirlemek için kısa bir sürüşün ardından tekerleklerin çevresindeki sıcaklık kontrol edilebilir. Diğerlerinden belirgin biçimde daha fazla ısı yayan tekerlek, arızalı kaliper konusunda önemli bir işaret oluşturuyor.
Pas, yoğun kir ve balatalardaki düzensiz aşınma da sıkışma ihtimalini güçlendiren belirtiler arasında. Araç fren sırasında tek tarafa çekiyorsa, problemin çekmenin yaşandığı taraftaki kaliperden kaynaklanması olası nedenlerden biri olarak bulunuyor.
Kir veya yıpranmış kauçuk parçalar nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden mekanizmalarda temizlik ve yeniden yağlama yeterli olabiliyor. 8020 Automotive, kaliper pistonunu veya kızak mekanizmasını koruyan kauçuk parçaların önemine dikkat çekerek, "Koruyucu körük bozulursa içeri kir girebilir" ifadelerini kullanıyor.
Daha kapsamlı işlemlerde kaliperin sökülmesi, korozyonun temizlenmesi, kauçuk parçaların yenilenmesi ve kızak pimlerine silikon bazlı yağ uygulanması gerekebiliyor.
Frenlerin sorunsuz çalışması için kaliper kızak pimlerinin serbest hareket etmesi, fren hidroliğinin uygun seviyede ve iyi durumda bulunması ve balataların doğru şekilde takılması gerekiyor.
Fren sisteminin her yağ değişiminde ve yağ değişimi yapılmasa bile yılda 2 kez kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Kış ve yaz lastikleri arasındaki mevsimsel değişimler de tekerlekler sökülmüşken fren, süspansiyon ve aktarma organlarının kontrol edilmesi için uygun bir fırsat sunuyor.
Fren hidroliğinin birkaç yılda yenilenmesi, sistem içine giren nemin kaliperlerde korozyona yol açmasını önlemeye yardımcı oluyor. Üreticilerin modele özel bakım aralıkları farklılık gösterebildiği için araç kullanım kılavuzundaki önerilerin de kontrol edilmesi gerekiyor.
Yol tuzu, kir ve çeşitli kalıntılar fren parçalarının zamanla aşınmasına neden olabildiğinden düzenli temizlik de önem taşıyor. El freni kablosunun zaman zaman uygun şekilde yağlanması ise mekanizmanın sıkışma ihtimalini azaltabiliyor.
Kaliteli fren balatası ve fren hidroliği kullanmak, gıcırtı veya aracın bir tarafa çekmesi gibi belirtileri geciktirmeden kontrol ettirmek bakım sürecinin diğer önemli adımları arasında yer alıyor.