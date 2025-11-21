Menü Kapat
CHP'nin 'İmralı' kararı açıklandı!

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda ana gündem maddesi İmralı ziyareti olacak. CHP'nin olası heyete katılım sağlayıp sağlamayacağı merak konusuydu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini söyledi.

CHP'nin 'İmralı' kararı açıklandı!
Terörsüz sürecinde gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu Toplantısı'nda ana gündem maddesi ziyareti olacak.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılacak yasal adımları planlaması için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en önemli kararlarından biri vermek üzere bugün toplandı.

CHP'nin 'İmralı' kararı açıklandı!

Saat 14.00'te toplanan , İmralı Cezaevi'nde ile görüşülüp görüşülmeyeceğini kararlaştıracak. Eğer görüşmede İmralı'ya gidilmesine yönelik bir karar çıkarsa komisyon içinden belirlenecek bir heyet Öcalan ile görüşecek.

KARARINI AÇIKLADI

CHP'nin bu heyete üye verip vermeyeceği merak konusuydu. Toplantı esnasında açıklanan karara göre; "CHP heyete üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, üye vermeyi doğru bulmuyoruz, komisyonda kalacağız. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin desteğimiz devam edecek" dedi.

CHP'nin 'İmralı' kararı açıklandı!

DEM PARTİ'DEN CHP'NİN KARARINA TEPKİ

Öte yandan DEM Parti İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek ismi belirledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.

