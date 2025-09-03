Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir! Barış Yarkadaş bundan sonraki süreci anlattı: 'Eğer Kemal Bey gelirse...'

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından gözler 15 Eylül'deki 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan davaya çevrildi. Bu kararın kurultayı da etkileyeceğini söyleyen gazeteci Barış Yarkadaş, kurultayın iptal halinde neler yaşanacağını tek tek anlattı. 15 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu'na görev devredilebilir diyen Yarkadaş, "CHP'nin önümüzdeki süreçte eğer Ankara'daki kurultay da iptal edilirse eski yönetime devredileceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özge Sönmez
03.09.2025
03.09.2025
saat ikonu 08:35

'nin İstanbul Kongresi iptal edildi, ve mevcut yönetim görevden alındı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen kararın ardından gözler 15 Eylül'de görülecek davasına çevrildi. Kurultayın iptali halinde koltuğa yeniden 'nun geçebileceğini açıklayan gazeteci Barış Yarkadaş bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini TGRT Haber canlı yayınında anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir! Barış Yarkadaş bundan sonraki süreci anlattı: 'Eğer Kemal Bey gelirse...'

"ESKİ YÖNETİME DEVREDEBİLİR"

Kurultay hakkında konuşan Yarkadaş, "Bu karar 15 Eylül'de yapılacak olan kurultay duruşmasını da etkileyecek. İstanbul'da 196 kurultay delegesi var. Ve bu kurultay delegeleri büyük kurultay delegelerini de etkiler ve seçimin sonucuna da etki eden bir konumdadır. Ankara'daki mahkemenin İstanbul'daki bu karardan etkilenmemesi mümkün değildir. Zaten bu hukuken mümkün değil. Bu yüzden CHP'nin yeni bir sürece gireceği ve CHP'nin önümüzdeki süreçte eğer Ankara'daki kurultay da iptal edilirse eski yönetime devredileceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir! Barış Yarkadaş bundan sonraki süreci anlattı: 'Eğer Kemal Bey gelirse...'

"KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNEBİLİR"

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini anlatan Yarkadaş, "Bu karar büyük kurultayın da iptalinin gündemde olduğunu gösterir. Ne olur peki bundan sonraki süreç? Kemal Bey'e 15 Eylül'de görev devredilir. Kemal Bey hiçbir yere aday olamayacağını açıklar. Mahalle kongrelerini sıfırdan başlatır, mahalle delegeleri yeniden seçilir ve yaklaşık 7-8 aylık süreç içinde CHP önce mahalle delegelerini, sonra ilçe ve il başkanlarını, ardından da genel başkanı ve büyük kurultay delegelerini seçer. Normal bir siyasi düzleme oturur. Bir sorun da olmaz zaten CHP'yi yine CHP'liler yönetir. " ifadelerini kullandı.

