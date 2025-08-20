Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Burnunda yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye başvuran Dervişoğlu’na yapılan tetkikler sonucunda iyi huylu bir tümör tespit edildi.

TÜMÖR TAMEMEN TEMİZLENDİ

Doktorların tavsiyesiyle vakit kaybetmeden ameliyat edilen Dervişoğlu’nun operasyonunun başarılı geçtiği ve tümörün tamamen temizlendiği öğrenildi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Başarılı geçen operasyonun ardından Müsavat Dervişoğlu, evinde beş gün boyunca istirahat etti. Bu süre zarfında yakın çevresi ile partililer tarafından ziyaret edilen Dervişoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği bildirildi.