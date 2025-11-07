Menü Kapat
17°
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Selahattin Demirtaş tahliye edilirse siyasete dönebilir mi? Uzman isimler yorumladı!

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar ve avukatlarının tahliye talebi sonrası, “Demirtaş tahliye edilecek mi, edilirse siyasete dönebilecek mi?” tartışmaları siyasette gündem oldu.

Selahattin Demirtaş tahliye edilirse siyasete dönebilir mi? Uzman isimler yorumladı!
Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı için söylediği "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözü siyaset koridorlarında yankılanmaya devam ediyor.

Ötey yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (), Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetmesi ve sonrasında avukatlarının Demirtaş için talebi bulunmasının ardından süreç devam ederken, “Tahliye edilecek mi, edilirse siyasete dönebilecek mi?” tartışmaları gündem olmaya devam ediyor.

Selahattin Demirtaş tahliye edilirse siyasete dönebilir mi? Uzman isimler yorumladı!

UZMAN İSİMLER NE DİYOR?

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Demirtaş’ın siyasete dönüşünün ancak kesinleşmiş mahkûmiyetlerinin ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını belirtti. Şen, “Şu anda 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası var. Eğer bu ceza ortadan kalkarsa, belediye başkanı olması yönündeki engel de kalkar. Ancak bu kararın kaldırılması, olağanüstü kanun yolları veya yargılamanın yenilenmesiyle mümkündür. Bu durumda ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edecek, ya da Anayasa Mahkemesi veya AİHM bir hak ihlali kararı verecek. Aksi hâlde, kesinleşmiş bir hüküm dururken otomatik bir tahliye ya da siyasi dönüş mümkün değildir. Şu da unutulmamalıdır ki, Demirtaş için de geçerli olan, Osman Kavala, Can Atalay ya da başkaları için de geçerli olmalıdır” dedi.

'DEMİRTAŞ MİLLETVEKİLİ OLAMAZ'

Şen, memnu hakların iadesi olsa bile Demirtaş’ın milletvekili olamayacağını ifade ederek, “Taksirli suçlar dışında, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ya da ağır hapis cezası alan kişiler milletvekili adayı olamıyor. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ile devlet sırlarını ifşa etme veya terör eylemlerine katılma gibi suçlardan hüküm giyenler milletvekili seçilme hakkını kaybediyor” açıklamasında bulundu.

Selahattin Demirtaş tahliye edilirse siyasete dönebilir mi? Uzman isimler yorumladı!

'ÜÇ YIL ŞARTIYLA MÜMKÜN'

Hukukçu Prof. Dr. Caner Yenidünya ise, memnu hakların iadesi yönünde bir karar alınmadıkça siyaset yasağının kalkamayacağını söyledi. Yenidünya, “Memnu hakların iadesi, cezanın infazının tamamlanmasından itibaren üç yılın iyi hâlli olarak geçirilmesi şartıyla mümkündür. Ömür boyu siyaset yasağından bahsedilemez ancak adli sicil kanununun 13/A maddesi gereği infaz sonrası üç yıllık sürenin sonunda bu hakların iadesi talep edilebilir” diye konuştu.

