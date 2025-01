Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net terörsüz Türkiye vurgusu! ‘Ya silahı gömecekler ya gömülecekler’

04 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:37

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili çok net mesajlar veren Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti​ Samsun​ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Önceki gün vefat eden arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur​'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Ferdi Tayfur Türkiye​'nin en müstesna sanatçılarından birisiydi.

'SAMSUN HER ZAMAN HİZMET SİYASETİ, ESER SİYASETİ DEDİ'

Samsun, her zaman güven ve istikrardan yana oldu. Samsun, her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. Samsun her zaman hizmet siyaseti, eser siyaseti dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah, biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız.

Buradan tüm arkadaşlarıma şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakınız, bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet, bizden yatırım bekliyor. Kendisine layıkıyla hizmet etmemizi bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletin bu beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Unutmayınız, AK Partili kadrolar olarak bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Bizler, şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

'MUHALEFETİN İŞ BİLMEZLİĞİ, BECERİKSİZLİĞİ, TEMBELLİĞİ SİZİ ASLA GEVŞETMESİN'

Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim içi boş tartışmalarla münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyemiz yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk farkı var, vizyon farkı var.

Biz millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Aşkla koşan yorulmaz. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz. Şehrimiz, ilçemiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletimizin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum.

Türkiye genelinde kongrelerimizi kardeşlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, kardeşliğimizin önüne geçmiyor.

AK Parti Samsun il kongremizin de partimiz ve davamız için hepsinden önemlisi ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu güzel ve samimi tablo için her birinizi tebrik ediyorum. Tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

'YA SİLAHLARINI GÖMECEKLER YA DA SİLAHLARIYLA TOPRAĞA GÖMÜLECEKLER'

Terör örgütleri ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Ne ülkemizin ne de bölgemizden geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.