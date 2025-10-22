Menü Kapat
 Ceyda Altun

Anne adayları dikkat! Bu aşıyı olmanız gerekiyor

Havaların tetiklediği grip salgını gün geçtikçe yayılıyor. Herkesin dikkat etmesi gereken bu dönemde hamilelerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Gebeliğin son üç ayında yaşanan grip, erken doğum, su kesesinin erken açılması veya yenidoğanda enfeksiyon gelişimi gibi durumlar yaşanabiliyor. Doç. Dr. Emine Aydın grip riski ve aşıyla ilgi her şeyi açıkladı. İşte detaylar...

Anne adayları dikkat! Bu aşıyı olmanız gerekiyor
22.10.2025
Soğuk havaların tetiklediği salgını, anne adayları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Aydın, hamilelikte bağışıklık sisteminin doğal olarak baskılanmasının gribe davetiye çıkardığını belirtti. Dr. Aydın, "Hamilelikte grip hem daha kolay bulaşıyor hem de çok daha ağır seyrederek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Aşı ise bu dönemde en önemli koruyucumuz" diyerek kritik bir uyarıda bulundu.

Anne adayları dikkat! Bu aşıyı olmanız gerekiyor

GEBELER DAHA AĞIR ATLATIYOR

Her yıl dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10 ila 20'sini etkileyen grip virüsünün kış aylarında gebelerde en sık rastlanan enfeksiyon etkeni olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, "Gebelikte fizyolojik olarak baskılanır. Bu nedenle anne adayları gribe daha kolay yakalanır ve enfeksiyon genellikle daha ağır seyreder. Özellikle gebeliğin son üç ayında geçirilen yüksek ateşli grip vakalarında erken doğum, su kesesinin erken açılması veya yenidoğanda enfeksiyon gelişimi gibi durumlar görülebilir" dedi.

Anne adayları dikkat! Bu aşıyı olmanız gerekiyor

AKCİĞERLERİNİZİ ETKİYELEBİLİR

Grip enfeksiyonunun sadece üst solunum yollarını değil, akciğerleri de etkileyebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, "Gebelikte grip bazen zatürre, bronşit ya da akciğer apsesi gibi ciddi tablolara yol açabilir. Bu nedenle korunma son derece önemlidir" diye konuştu.
Gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aydın, "Grip aşısı ölü, yani inaktif bir aşıdır. Bu nedenle ve emzirme döneminde güvenle yapılabilir. Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Derneği de 12'nci gebelik haftasından sonra, yani ikinci ve üçüncü trimesterde grip aşısı yapılmasını önermektedir" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Aydın, aşının yalnızca anneyi değil, bebeği de koruduğunu belirterek, "Aşı sonrası oluşan antikorların bir kısmı plasenta aracılığıyla bebeğe geçer. Böylece doğumdan sonraki ilk aylarda da bebek gribe karşı korunur" dedi.

Anne adayları dikkat! Bu aşıyı olmanız gerekiyor

GEREKTİĞİ YERDE MASKE TAKILMALI

Grip aşısına ek olarak alınabilecek önlemlere değinen Doç. Dr. Aydın, "Anne adayları kalabalık, kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmalı, gerekirse maske takmalı. Sık sık el yıkamak ve genel hijyene dikkat etmek de koruyuculuğu artırır" dedi. Grip aşısının bebek açısından herhangi bir zararı olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Aydın, "Tam tersine yapılan araştırmalar, annenin geliştirdiği antikorların bir kısmının bebeğe geçerek onu da koruyabileceğini gösteriyor. Yani aşı yaptırmak, hem annenin hem bebeğin sağlığı açısından en güvenli adımdır" diye konuştu.

Anne adayları dikkat! Bu aşıyı olmanız gerekiyor
