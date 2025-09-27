Menü Kapat
19°
Sağlık
Avatar
Editor
 Yasemin Güldemir

Covid-19 vakaları yeniden patladı! Uzman isim uyardı: Beklediğimizden de yüksek

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başladı. Hastaneye giden vatandaşların, 2019’da ortaya çıkan ve tüm dünyayı evlere hapseden COVİD-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Peki vatandaşları günlerce yatağa düşüren hastalık gerçekten grip mi yoksa COVİD-19 mu? Vatandaşları tedirgin eden salgının detaylarını Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Tgrthaber.com’a anlattı.

Covid-19 vakaları yeniden patladı! Uzman isim uyardı: Beklediğimizden de yüksek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
12:20
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
12:28

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte özellikle megakent İstanbul’da araçlarındaki kalabalıklaşma gün geçtikçe artıyor. Bununla birlikte vakalarının bulaşma oranları da hızlanmış durumda. Hastaneye giden vatandaşların koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vatandaşları tedirgin eden hastalığın detaylarını anlatan Medipol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Ağustos ayının sonları ve eylül ayında birçok vakada COVID olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Covid-19 vakaları yeniden patladı! Uzman isim uyardı: Beklediğimizden de yüksek


KORUNMA YÖNTEMLERİNİ HATIRLATTI

Korunma yöntemlerini hatırlatmakta fayda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, “Bulaşıcılığı engellemek için odaların sık sık havalandırılması, sosyal mesafenin korunması, maskenin takılması hâlâ en önemli koruyucu mekanizmalar. Bununla beraber kişisel sağlığın güçlendirilmesi de çok önemli. Düzenli egzersiz, dengeli uyku ve pozitif bakış açısı koruyucu etki sağlıyor” diye konuştu.

Covid-19 vakaları yeniden patladı! Uzman isim uyardı: Beklediğimizden de yüksek

BESLENME KİLİT ROL OYNUYOR

Beslenmenin de bağışıklık için kilit rol oynadığını vurgulayan Akkoyunlu, “Protein, karbonhidrat ve yağdan dengeli almak, mevsim meyvelerini tüketmek, C vitamini açısından zengin gıdaları sofradan eksik etmemek gerekiyor. Zeytin ve kekik içerisinde bulunan yağlar da oldukça değerli. Ancak ülkemiz zaten meyve ve sebze açısından zengin bir coğrafyada. Dengeli beslenirsek ekstra vitamin takviyesine gerek yok” ifadelerini kullandı.

Covid-19 vakaları yeniden patladı! Uzman isim uyardı: Beklediğimizden de yüksek


“AŞI YAPILMASINI ÖNERİYORUZ”

Eylül-ekim aylarının influenza aşısı dönemi olduğunu hatırlatan Akkoyunlu, “Grip geçirse de farklı sonuçların önüne geçmek için yapılmasını öneriyoruz. Özellikle yaşlılarda, organ yetmezliği olanlarda, kanser gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda ve bu tür ilaç kullananlarda kesinlikle yapılmalı. Ayrıca öğretmenler, askerler, sağlık çalışanları ve emniyet mensupları gibi toplumsal hizmet veren kişilere de öneriyoruz” dedi. Akkoyunlu, COVID aşısı içinse şu anda dünyada yeniden bir aşılama programının bulunmadığını belirtti.

Covid-19 vakaları yeniden patladı! Uzman isim uyardı: Beklediğimizden de yüksek


“YOĞUNLUK BEKLEDİĞİMİZDEN DE YÜKSEK OLABİLİR”

Hastanelerde son bir buçuk aydır yatan hasta ve yoğun bakım sayısında artış yaşandığını söyleyen Akkoyunlu, “Asıl yoğunluk ekim ayından itibaren başlıyor. Okulların açılmasının üzerinden 3 hafta geçtikten sonra hareketlenme başlıyor. Ekim, kasım, aralık gibi hem influenza hem COVID nedeniyle yoğunluk bekliyoruz. Havaların erken soğumasıyla bu yoğunluk beklediğimizin de üstüne çıkabilir” şeklinde konuştu.

