Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Doçent doktordan uykuya dair kritik uyarılar! "Az uyumanın ciddi riskleri var"

Birçok insan uykuyu çok sevdiğinden, günümüzde çoğunlukla fazla uyumanın olumsuzluklarından bahsediliyor. Ancak az uyumanın zararları da olukça riskli bir durum. Yeterli uyku saati günde 6 saatten az olmamalı. Aksi halde devamlı olarak 6 saatten az uyuyorsanız alzaymır, parkinson gibi çeşitli hastalıklara daha hızlı yakalanmanız mümkün. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Bozkurt ise "Günde 6 saatin altında uyku, amiloid-beta birikimini ve beyin iltihabını artırır. Alzaymır riski 2-3 kat yükselir" diyerek kaliteli uykunun nasıl ve ne kadar olması gerektiğiyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doçent doktordan uykuya dair kritik uyarılar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 13:27

Yeterli nedir? Günde kaç saat uyumalıyız? Belirli saatlerden az ya da fazla uyursak ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Aklınızda uykuya dair olan soruların birçoğunun cevabı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Bozkurt tarafından ifade edildi.

Doçent doktordan uykuya dair kritik uyarılar! "Az uyumanın ciddi riskleri var"

Doç. Dr. İsmail Bozkurt, uykunun sadece bir dinlenme değil, aynı zamanda vücudun yenilenmesine katkı sağlayan bir süreç olduğunu belirtti. Dr. Bozkurt, sağlıklı uykunun insan vücuduna birçok yararı olduğunu vurguladı. Ayrıca derin uykunun eksik olduğu durumlarda beynin ödeminin arttığını, nöroplastisitenin azaldığını ve enfeksiyon riskinin yükseldiğini ifade etti.

Doçent doktordan uykuya dair kritik uyarılar! "Az uyumanın ciddi riskleri var"

"KALİTELİ UYKU, ALZAYMIR VE PARKİNSON RİSKİNİ AZALTIYOR"

Uykunun sadece dinlenme değil, beynin kendini temizlediği ve yenilediği aktif bir süreç olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Bozkurt, "Kaliteli uyku, alzaymır, ve inme riskini önemli ölçüde azaltabilir. Beyin uykuda durmaz. Bazı bölgeler uyanık zamana göre daha aktiftir. Uyku, beynin bakım, temizlik ve yenilenme sürecidir. Derin uykuda glinfatik sistem devreye girer ve beyin atıkları temizlenir. Amiloid-beta ve tau gibi toksik proteinler uzaklaştırılır. Gereksiz sinir bağlantıları budanır, hafıza sağlamlaşır. Ayrıca melatonin ve büyüme hormonu gibi birçok hormonun dengesi sağlanır. Derin uykuda beyin hücreleri küçülür, aralarındaki boşluk artar ve beyin omurilik sıvısı bu boşluklarda dolaşarak toksik maddeleri uzaklaştırır. Bu sistem bozulursa alzaymır riski belirgin şekilde artar" ifadelerini kullandı.

Doçent doktordan uykuya dair kritik uyarılar! "Az uyumanın ciddi riskleri var"

AZ UYUMANIN CİDDİ RİSKLERİ VAR

Kronik uykusuzluğun nörodejeneratif hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, "Günde 6 saatin altında uyku, amiloid-beta birikimini ve beyin iltihabını artırır. Alzaymır riski 2-3 kat yükselir. Parkinsonda da dopamin hücrelerinin kaybı hızlanır. Uyku eksildiğinde temizlik mekanizması durur ve toksik proteinler birikmeye başlar. Bu da uzun vadede zihinsel gerilemeye yol açabilir. Derin uyku eksik olduğunda beyin ödemi artar, nöroplastisite azalır, enfeksiyon riski yükselir. Hastanede dahi uyku hijyenini ve melatonin düzenini takip ediyoruz. Kaliteli uyku öğrenme, hafıza ve iyileşme süreçlerini doğrudan etkiler. REM ve derin uyku yeni sinir bağlantıları için gereklidir. Uyku olmadığında öğrenme de iyileşme de durur. Her apne atağında oksijen azalır ve kafa içi basınç yükselir. İnme riski 3-6 kat artar. CPAP tedavisi bu riski yüzde 70-80 azaltır. Uykusuzluk prefrontal korteksin ve hipokampusun işlevlerini bozar, inflamasyonu artırır ve beynin temizliğini engeller. Bu durum çoğu zaman tedavi edilebilir bir uyku bozukluğu belirtisidir" cümlelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Canan Karatay'ın eşi hangi hastalıktan öldü? Canan Karatay'ın eşine ne oldu?
ETİKETLER
#uyku
#parkinson
#beyin sağlığı
#Uyku Bozukluğu
#Alzaymır
#Derin Uyku
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.