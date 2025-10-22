Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Ödemle baş etmenin etkili yolları! Şişkinliğiniz bu yüzden olabilir

Toplumda sıkça görülen ödem problemi, doğru beslenme alışkanlıklarıyla önlenebilir. Vücutta şişkinlik olmasının birçok nedeni olabilir. Bu şişkinliklerin en çok görüldüğü noktalar ise el, yüz ve bacaklardır. Dyt. Elanur Yılmaz Akay vücuttaki ödeme dair dikkat edilmesi gereken bilgileri açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ödemle baş etmenin etkili yolları! Şişkinliğiniz bu yüzden olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 15:20

Vücutta şişkinlik, ağırlık hissi ve rahatsızlık oluşturan ödemle doğru alışkanlıkları sayesinde baş etmek mümkün. Beslenme ve Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, ödemin nedenleri ve çözüm yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Toplumda sık görülen probleminin, vücut dokularında fazla sıvı birikmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Dyt. Akay, "Genellikle ayak bilekleri, bacaklar, eller ve yüz gibi bölgelerde görülen ödem; ciltte gerginlik, şişlik, bastırıldığında çukurlaşma ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir" dedi.

Ödemle baş etmenin etkili yolları! Şişkinliğiniz bu yüzden olabilir

ÖDEMİ TETİKLEYEN YİYECEKLER

Beslenme alışkanlıklarının ödem oluşumunda kritik rol oynadığını vurgulayan Akay, "Aşırı tuzlu yiyecekler, turşular, hazır soslar, cips, paketli ve işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, fazla karbonhidrat, alkol ve kafein ödemi tetikleyen başlıca etmenlerdir. Ayrıca uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik ve bazı ilaçlar da ödeme neden olabilir" diye konuştu.

Ödemle baş etmenin etkili yolları! Şişkinliğiniz bu yüzden olabilir

DOĞAL ÖDEM ATICILAR

Ödemle mücadelede en etkili yöntemin yeterli olduğunu ifade eden Dyt. Akay, şu besinlerin ödem atmada destek sağladığını belirtti: "Kabak: Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır ve ödemi azaltır.
Maydanoz: Doğal idrar söktürücü etkiye sahiptir.
Ananas: Bromelain enzimi sayesinde iltihap ve ödemle savaşır.
Kiraz sapı çayı: Geleneksel olarak ödem atıcı olarak bilinir.
Salatalık ve yeşil çay: Antioksidan özellikleriyle ödemi hafifletir."

Ödemle baş etmenin etkili yolları! Şişkinliğiniz bu yüzden olabilir

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Karbonhidrattan uzak durmak, düzenli uyku ve hafif egzersizlerin de ödemin azalmasına katkı sağladığını belirten Akay, "Günlük su tüketimi birincil öneme sahip. Kabak, maydanoz, ananas gibi doğal ürünler ödemi azaltmada yardımcıdır. Bu basit ama etkili adımlarla ödemle baş etmek mümkündür" diyerek herkesi bilinçli beslenmeye davet etti.

Ödemle baş etmenin etkili yolları! Şişkinliğiniz bu yüzden olabilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Organ bağışında yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#yemek
#su tüketimi
#beslenme
#tümör
#diyet
#ödem
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.