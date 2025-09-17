Menü Kapat
24°
Uzman isimden velilere uyarı: Aşılar koruyucu kalkan görevi görür

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Polat, çocukların bağışıklık sisteminin yetişkinler kadar güçlü olmadığını belirterek okul döneminde birçok virüs türüne karşı velileri uyardı.

Uzman isimden velilere uyarı: Aşılar koruyucu kalkan görevi görür
Okul döneminde öğrencilerin gelişimi için düzenli ve uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor. Okul döneminde çocukların bağışıklıklarını güçlendirmek için sağlıklı beslenme, yeterli uyku, düzenli fiziksel aktivite ve hijyenin önemine dikkat çeken ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Polat, "Çocukların yetişkinler kadar deneyimli değildir. Birçok virüsle ilk kez karşılaştıkları için enfeksiyonlara daha yatkın olurlar. alışkanlıklarının tam oturmamış olması da bulaşmayı kolaylaştırır" dedi.

Uzman isimden velilere uyarı: Aşılar koruyucu kalkan görevi görür

Dr. Esra Polat, okul çağındaki çocukların özellikle ilk yıllarda sık hastalanmasının doğal bir süreç olduğunu belirterek, bu dönemde ailelerin bağışıklık, hijyen ve beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"SINIFLAR SIK HAVALANDIRILMALI"

Çocukların okul ortamında çok sayıda kişiyle yakın temas halinde olduklarını dile getiren Uzm. Dr. Polat, "Bu durum damlacık ve temas yoluyla mikropların kolayca yayılmasına zemin hazırlar. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinler kadar deneyimli değildir. Birçok virüsle ilk kez karşılaştıkları için enfeksiyonlara daha yatkın olurlar. Hijyen alışkanlıklarının tam oturmamış olması da bulaşmayı kolaylaştırır" diye konuştu.

Özellikle kış aylarında sınıfların havasız kalmasının solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını belirten Dr. Polat, yetersiz uyku, dengesiz beslenme ve okul stresinin de bağışıklık sistemini zayıflatan faktörler olduğunu vurguladı.

Uzman isimden velilere uyarı: Aşılar koruyucu kalkan görevi görür

"DENGELİ BESLENME BAĞIŞIKLIK İÇİN İLK ADIM"

Çocukların bu dönemi daha sağlıklı atlatabilmesi için beslenmenin önemine değinen Uzm. Dr. Polat, "Çocuğun tabağında mutlaka bir protein kaynağı, bir sebze veya meyve, bir süt ürünü ve sağlıklı yağ bulunmalıdır. Renkli sebze ve meyveler vitamin ve antioksidan açısından zengindir. Süt ürünleri bağırsak florasını destekler, tam tahıllar lif ve B vitaminleriyle bağışıklığa katkı sağlar. Rafine şeker ve paketli gıdalar ise bağışıklığı zayıflatır" dedi.

"AŞILAR KORUYUCU KALKAN GÖREVİ GÖRÜR"

Aşıların okul çağındaki çocukların sağlığında önemli rol oynadığını kaydeden Uzm. Dr. Polat, "Kalabalık ortamlarda bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma riski artar. çocukları koruyucu bir kalkan gibi sarar. Kızamık, boğmaca, suçiçeği gibi hastalıklar okulda hızla yayılabilir. Ancak aşılı çocuklar bu enfeksiyonlara karşı daha güçlü bağışıklık geliştirir. Hastalığa yakalansalar bile genellikle daha hafif geçirirler ve okul devamlılıkları aksamaz" ifadelerini kullandı.

"HİJYEN ALIŞKANLIKLARI ERKEN YAŞTA KAZANDIRILMALI"

Hijyenin önemine değinen Uzm. Dr. Polat, "Çocuklara yemekten önce-sonra, tuvalet sonrası, eve gelince ve öksürük veya hapşırık sonrasında mutlaka ellerini yıkamaları öğretilmelidir. Hapşırırken dirseğe veya mendile doğru yapmaları gerektiği hatırlatılmalı, mendil sonrası eller yıkanmalıdır. Ayrıca su şişesi, havlu, beslenme kabı ve kalem gibi eşyalarını kimseyle paylaşmamaları gerektiği öğretilmelidir" dedi.

"ANNE BABALAR ÖRNEK OLMALI"

Anne-baba ve öğretmenlerin çocuklara örnek olması gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Polat, "Çocuklar büyüklerini örnek alır. Ebeveynler hijyene dikkat ettiğinde çocukların da bu alışkanlığı kazanması kolaylaşır" dedi.

Uzm. Dr. Polat, "Çocukların sık hastalanması çoğu zaman bağışıklık sistemlerinin mikropları tanıyıp güçlenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Ancak dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli fiziksel aktivite, hijyen alışkanlıkları ve aşıların tam olması bu sürecin daha hafif atlatılmasını sağlar" diyerek sözlerini tamamladı.

