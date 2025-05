Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı ziyaret: Down Cafe'ye destek oldu

Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu. Barış Alper, Down sendromlu bireylerin çalışarak para kazanma ve sosyalleşme imkânı bulduğu Down Cafe'yi ziyaret etti.