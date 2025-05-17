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 | Burak Ayaydın

Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı ziyaret: Down Cafe'ye destek oldu

Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu. Barış Alper, Down sendromlu bireylerin çalışarak para kazanma ve sosyalleşme imkânı bulduğu Down Cafe'yi ziyaret etti.

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Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı ziyaret: Down Cafe'ye destek oldu
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 00:42

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı bir ziyaret geldi. Milli futbolcu, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye uğradı ve çalışanlarla sohbet etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN DOWN CAFE'YE DESTEK

Down Cafe'ye misafir olan Barış Alper Yılmaz, Down sendromlu bireylerle vakit geçirdi. Ayrıca kendisi için hazırlanan sarı kırmızılı pastayı da kesen Barış Alper, Down Cafe'nin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla destekte de bulundu. Son olarak da kafe çalışanlarını Galatasaray antrenmanına davet eden milli yıldız, ekiple pek çok fotoğraf çekildi.

Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı ziyaret: Down Cafe'ye destek oldu

FARKINDALIK İÇİN DOWN CAFE

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) Başkanı Saruhan Singen yaptığı açıklamada; 2011'de ailelerin bir araya gelmesiyle kurulduklarını belirterek, "Derdimiz çocuklara farkındalık oluşturmak ve onların yaptıklarını dışarıya yansıtmak. 20 çocuğumuz var ve bu format Türkiye'de yok. Dörderli gruplar halinde 20 çocuğumuz burada maddi kazanç elde ediyor. Ben, eşim ve diğer anneler burada gönüllüyüz. Down sendromlu bireylerin farkındalıklarını artırabilmek için cumartesi günleri özel programlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı ziyaret: Down Cafe'ye destek oldu

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DA KALACAK MI?
Başarılı futbolcunun, gelecek yaz dönemiyle birlikte İngiltere'ye transfer olması bekleniyor.
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ETİKETLER
#barış alper yılmaz
#Down Sendromu
#Down Cafe
#Spor
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