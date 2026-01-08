Menü Kapat
Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği genç yıldıza kanca! Premier Lig devi araya girdi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Manchester United'ın yıldız oyuncusu ile ilgili yeni transfer iddiası gündeme geldi. Okan Buruk'un çok beğendiği genç futbolcunun transfer durumu Beşiktaş tarafından da takip ediliyor. Ancak oyuncu için 3 güçlü takımın devreye girebileceği konuşuluyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği genç yıldıza kanca! Premier Lig devi araya girdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 09:27

Süper Lig’in devleri Beşiktaş ve Galatasaray ara transfer döneminde kadroya yıldız oyuncu takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın radarında olan Manchester United'ın yıldız oyuncusu Kobbie Mainoo Galatasaray’ın da transfer listesine girdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği genç yıldıza kanca! Premier Lig devi araya girdi

OKAN BURUK İSTEDİ

Okan Buruk’un ''çok beğeniyorum'' dediği 20 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer durumu yakından takip ediliyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Mainoo ile ilgili yeni transfer haberleri gündeme geldi.

MAINOO İÇİN TOTTENHAM İDDİASI

Tottenham, bu ay Manchester United'ın yıldız oyuncusu Kobbie Mainoo için harekete geçebilecek kulüplerden biri oluyor. Mainoo, bu sezon Old Trafford'da forma şansı bulmakta zorlanıyor ve birçok orta saha oyuncusu ondan önce oynuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği genç yıldıza kanca! Premier Lig devi araya girdi

Eski Manchester City finans danışmanı Stefan Borson, Football Insider'a verdiği özel röportajda, Tottenham'ın Ocak transfer döneminde Mainoo'yu kadrosuna katabilecek kulüplerden biri olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ VE CİMBOM'A TRANSFERDE KÖTÜ HABER

Borson, Premier Lig'de başka bir takıma transferin gerçekleşmemesi durumunda Mainoo için en gerçekçi seçeneğin yurt dışına gitmek olabileceği konusunda ısrar etti. Ayrıca oyuncu için Atletico Madrid ve Napoli’nin de devreye girebileceği öğrenildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği genç yıldıza kanca! Premier Lig devi araya girdi
