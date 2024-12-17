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Dries Mertens emeklilik hakkında konuştu! 'Göreceğiz'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 00:08 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:12
Dries Mertens emeklilik hakkında konuştu! &#039;Göreceğiz&#039;

Galatasaray'ın Belçikalı on numarası Dries Mertens, Trabzonspor karşısında alınan 4-3'lük galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Mertens emeklilik hakkında gelen soruya, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.

Trendyol Süper Lig​'in 16. hafta maçında Trabzonspor​ karşısında 4-3'lük skorla kazanan Galatasaray​'da Dries Mertens​ açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Belçikalı on numara, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi" dedi.

"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın" sorusuna Dries Mertens, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.

Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı Dries Mertens

SEZON KARNESİ

Dries Mertens bu sezon Galatasaray forması altında çıktığı  24 maçta 5 gol atarken 8 asist üretmeyi başardı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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