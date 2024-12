Dries Mertens emeklilik hakkında konuştu! 'Göreceğiz'

17 Aralık 2024 00:08 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:12

Galatasaray'ın Belçikalı on numarası Dries Mertens, Trabzonspor karşısında alınan 4-3'lük galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Mertens emeklilik hakkında gelen soruya, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.

Trendyol Süper Lig​'in 16. hafta maçında Trabzonspor​ karşısında 4-3'lük skorla kazanan Galatasaray​'da Dries Mertens​ açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Belçikalı on numara, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi" dedi.

"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın" sorusuna Dries Mertens, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.

SEZON KARNESİ

Dries Mertens bu sezon Galatasaray forması altında çıktığı 24 maçta 5 gol atarken 8 asist üretmeyi başardı.