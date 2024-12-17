Dries Mertens emeklilik hakkında konuştu! 'Göreceğiz'
Galatasaray'ın Belçikalı on numarası Dries Mertens, Trabzonspor karşısında alınan 4-3'lük galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Mertens emeklilik hakkında gelen soruya, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor karşısında 4-3'lük skorla kazanan Galatasaray'da Dries Mertens açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan Belçikalı on numara, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi" dedi.
"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın" sorusuna Dries Mertens, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.
SEZON KARNESİ
Dries Mertens bu sezon Galatasaray forması altında çıktığı 24 maçta 5 gol atarken 8 asist üretmeyi başardı.