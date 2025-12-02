Elazığspor'da beklenen ayrılık: Mustafa Sarıgül istifa etti

Seza Çimento Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi sona erdi. Akşam saatlerinde yönetim kuruluna istifa kararını bildiren53 yaşındaki teknik adam ile yollar resmen ayrıldı.

Mustafa Sarıgül, Elazığspor'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Mustafa Sarıgül, 14. haftada iç sahada oynanan Bucaspor 1928 yenilgisi sonrası basın toplantısında istifa edeceğinin sinyallerini vermişti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE GELMİŞTİ

Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası 7. haftada Karacabey Belediyespor maçıyla göreve başlayan Mustafa Sarıgül, kendisini sezon sonuna kadar Elazığspor'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Sarıgül imza törenindeki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha önce de görüştük nasip olmadı ama inşallah güzel bir serüvenle başlangıç yaparız diye düşünüyoruz. Sağ olsun başkanımın çok güzel övgüleri oldu. Kendimden bahsedeyim; skor odaklı, coşkuyu ortaya koyan bir ekiple yol almaya çalışıyoruz. Daha önce bunu hep başardık. Bu camiaya inşallah bunu yaşatmak nasip olur. Allah inşallah şampiyonluğu bize nasip eder. Hep beraber inşallah başaracağız. Derdimiz sadece şampiyonluk değil, gelecek. Burası Süper Lig yaşamış bir camia."

ZİRVENİN UZAĞINDA KALDI

Seza Çimento Elazığspor, ligde oynadığı 13 maçta topladığı 20 puanla lider Batman Petrolspor'un (32 puan) 12 puan gerisinde bulunuyor.