Avrupa basını açtı ağzını yumdu gözünü: "Mourinho tokat attı"

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe 2-1'lik maçın rövanşında Feyenord ile karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi ve Portekiz ekibi Benfika ile eşleşti. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho turu hak ettiklerini söyledi.

FEYENOORD'U YERDEN YERE VURDULAR

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasına yükseldiği karşılaşma, Hollanda basınında geniş yer buldu. Feyenoord’un ağır bir mağlubiyet aldığı vurgulanırken, İstanbul ve Kadıköy için “cehennem” benzetmesi yapıldı.

"FEYENOORD’DA KİLİT KELİME: KALİTE"

İşte Hollanda basınında Fenerbahçe–Feyenoord mücadelesinin yankıları:

DE TELEGRAAF: Feyenoord’un Şampiyonlar Ligi hayali, Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.

AD: İstanbul’daki bu yenilgi, Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi serüveni, Fenerbahçe’ye 5-2 mağlup olunarak acı şekilde bitti.

VOETBALPRIMEUR: Feyenoord’da kilit kelime ‘kalite’.

“İSTANBUL CEHENNEMİ”

ESPN: Feyenoord, 2-1’lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe’nin çok güçlü olduğu İstanbul’da 5-2’lik skorla kaybetti.

VOLKSKRANT: Feyenoord, ‘İstanbul Cehennemi’nde aldığı 5-2’lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu, büyük bir hayal kırıklığıydı.

BD: Feyenoord İstanbul’da dağıldı, Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi.

“MOURİNHO TOKAT ATTI”

Avrupa basınında ise Jose Mourinho ve Fenerbahçe’ye övgüler vardı.

GOAL: Jose Mourinho, Robin van Persie’ye dersini verdi.

Tuttomercato: Mourinho, bundan daha fazla gurur duyamazdı.

Corriere dello Sport: Mourinho, Feyenoord’a bir kez daha tokat attı.

L’Equipe: Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu’nu adeta ateşe verdi.