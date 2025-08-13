Avrupa basını açtı ağzını yumdu gözünü: "Mourinho tokat attı"

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe 2-1'lik maçın rövanşında Feyenord ile karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi ve Portekiz ekibi Benfika ile eşleşti. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho turu hak ettiklerini söyledi.
Fenerbahçe’nin Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasına yükseldiği karşılaşma, Hollanda basınında geniş yer buldu. Feyenoord’un ağır bir mağlubiyet aldığı vurgulanırken, İstanbul ve Kadıköy için “cehennem” benzetmesi yapıldı.
İşte Hollanda basınında Fenerbahçe–Feyenoord mücadelesinin yankıları:
DE TELEGRAAF: Feyenoord’un Şampiyonlar Ligi hayali, Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.
AD: İstanbul’daki bu yenilgi, Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi serüveni, Fenerbahçe’ye 5-2 mağlup olunarak acı şekilde bitti.
VOETBALPRIMEUR: Feyenoord’da kilit kelime ‘kalite’.
ESPN: Feyenoord, 2-1’lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe’nin çok güçlü olduğu İstanbul’da 5-2’lik skorla kaybetti.
VOLKSKRANT: Feyenoord, ‘İstanbul Cehennemi’nde aldığı 5-2’lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu, büyük bir hayal kırıklığıydı.
BD: Feyenoord İstanbul’da dağıldı, Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi.
Avrupa basınında ise Jose Mourinho ve Fenerbahçe’ye övgüler vardı.
GOAL: Jose Mourinho, Robin van Persie’ye dersini verdi.
Tuttomercato: Mourinho, bundan daha fazla gurur duyamazdı.
Corriere dello Sport: Mourinho, Feyenoord’a bir kez daha tokat attı.
L’Equipe: Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu’nu adeta ateşe verdi.