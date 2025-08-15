Kerem Aktürkoğlu resmen çıldırdı! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Beşiktaş’ta oklar artık tamamen Kerem Aktürkoğlu’na dönmüş durumda. Sol kanat arayışlarına hız veren kartal, Fenerbahçe’ye transferi son anda bozulan ve bu yüzden çok sinirli olan Kerem Aktürkoğlu için resmen devreye girdi.

RECORD YAZDI

Transferde son anda fiyat düşüren sarı lacivertlilere kırgın olan Kerem'in Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. Bu sıcak gelişmeyi Portekiz basınından Record yayınlarken, haberin detayında Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a siyah beyazlılar için gidebileceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR

Portekiz basınından Record, yayınladığı haberde Fenerbahçe’nin Benfica ile 25 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmasının ardından birden bire 18 milyon euro’ya düşmesini şaşkınlıkla karşılarken, transferin iki kulüp arasında soğukluğa neden olduğunu belirtti. Haberin devamında Benfica’nın yıldız oyuncu içim 25 milyon euro istediği ve milli oyuncunun İstanbul’a kartal için gidebileceği belirtildi.

BAŞKAN PORTEKİZ’E GİDECEK

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı Kerem Aktürkoğlu transferinin bozulduğunu öğrenir öğrenmez transfer için adımlar atmaya başladı. Kerem transferi ile hem kanat oyuncu eksikliğini gidermek hem de transfer çalımı yaparak lige motivasyon anlamında yüksek başlamak istiyor.

İYİ İLİŞKİLER SONRASI KAPI ÇALINACAK

Beşiktaş’ın Benfica ile Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinde yakın zamanda sıkça görüşmesi bu transferde yol alınabileceğini gösterirken, kısa süre içerisinde Adalı’nın zorunlu satın alma opsiyonu ile Portekiz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.