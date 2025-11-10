Lucas Torreira sakatlandı mı? Galatasaray'dan flaş açıklama

Şampiyonluk yarışında dün büyük bir yara alan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasında 63 . dakika kendini yere bıraktı. Galatasaray taraftarının endişeli bakışları arasından oyundan çıkan Torreira'nın yerine Gabriel Sara oyun girdi.

LUCAS TORREİRA SAKATLANDI MI?

Torreira'nın bu şekilde oyundan çıkmasının ardından sakatlık iddiaları ortada dolanmaya başladı. Galatasaray kulübünden Torreira'nın sağlık duruma ilişkin bir açıklama yapıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir"