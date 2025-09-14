Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri

Gün ortasında biten pil kabusu artık tarih oluyor. Uzun batarya ömrüyle öne çıkan en güçlü 5 akıllı telefon modeli belli oldu. İşte merak edilen o liste.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 10:54

Akıllı telefonunuzun şarjının kısa sürede bitmesi günümüzün en büyük stres kaynaklarından biri. Özellikle tam da ihtiyaç duyduğumuz anlarda bataryanın kritik seviyelere düşmesi ve o anda telefonu şarj etme imkanının olmaması, çoğumuzun yaşadığı ortak bir kabus.

Piyasadaki pek çok , tam şarjla günü tamamlamakta zorlanırken bazı modeller uzun pil ömrüyle rakiplerinden sıyrılıyor. Eğer siz de şarj aletine bağımlı yaşamaktan sıkıldıysanız, SlashGear sitesi tarafından derlenen batarya performansıyla öne çıkan 5 akıllı telefon modeline göz atabilirsiniz.

EN İYİ BATARYA ÖMRÜNE SAHİP 5 AKILLI TELEFON

1) ONEPLUS 13

Uzun pil ömrü denince listenin başında imzalı OnePlus 13 yer alıyor. 6.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstelik şirketin açıklamasına göre cihaz yalnızca 30 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri

2) IPHONE 17 PRO MAX

Apple’ın en güçlü ve en büyük ekranlı modeli olan iPhone 17 Pro Max, 6,9 inçlik dev ekranıyla dikkat çekiyor. Şirketin verilerine göre cihaz, video oynatmada 37 saate, çevrim içi video izleme testlerinde ise 33 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj hızı Android rakiplerine göre daha yavaş kalsa da 40W veya üzeri bir adaptörle 20 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor.

En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri

3) SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA

’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh’lik bataryası sayesinde kullanıcılarından övgü alıyor. Pek çok kullanıcı tek şarjla iki günü çıkarabildiğini belirtiyor. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği sayesinde sadece 30 dakikada yüzde 65 seviyesine ulaşabiliyor.

En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri

4) GOOGLE PIXEL 9 PRO XL

Google’ın yapay zekâ destekli akıllı özellikleriyle öne çıkan Pixel serisinin en güçlü üyelerinden Pixel 9 Pro XL, 5.060 mAh’lik bataryası ve 37W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Uzun pil ömrüyle öne çıkan cihaz ne yazık ki şu an için Türkiye’de resmi olarak satışta değil.

En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri

5) NOTHING PHONE 3

Nothing markasının dikkat çekici tasarıma sahip telefonu Nothing Phone 3, 5.150 mAh’lik bataryası ve 65W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilme özelliği ve batarya durumunu gösteren özgün “glyph” arayüzüyle rakiplerinden ayrışıyor.

En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung, Android cihazlarda kritik bir güvenlik açığını kapattı
İstanbul, Alanya ve Amasya'ya 3 teknopark
ETİKETLER
#akıllı telefon
#iphone
#samsung
#oneplus
#Batarya Ömrü
#Telefon Revieuws
#Pil Ömrü Uzatma
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.