En iyi batarya ömrüne sahip 5 akıllı telefon! İşte 2025'in favorileri

Akıllı telefonunuzun şarjının kısa sürede bitmesi günümüzün en büyük stres kaynaklarından biri. Özellikle tam da ihtiyaç duyduğumuz anlarda bataryanın kritik seviyelere düşmesi ve o anda telefonu şarj etme imkanının olmaması, çoğumuzun yaşadığı ortak bir kabus.

Piyasadaki pek çok akıllı telefon, tam şarjla günü tamamlamakta zorlanırken bazı modeller uzun pil ömrüyle rakiplerinden sıyrılıyor. Eğer siz de şarj aletine bağımlı yaşamaktan sıkıldıysanız, SlashGear sitesi tarafından derlenen batarya performansıyla öne çıkan 5 akıllı telefon modeline göz atabilirsiniz.

EN İYİ BATARYA ÖMRÜNE SAHİP 5 AKILLI TELEFON

1) ONEPLUS 13

Uzun pil ömrü denince listenin başında OnePlus imzalı OnePlus 13 yer alıyor. 6.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstelik şirketin açıklamasına göre cihaz yalnızca 30 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

2) IPHONE 17 PRO MAX

Apple’ın en güçlü ve en büyük ekranlı modeli olan iPhone 17 Pro Max, 6,9 inçlik dev ekranıyla dikkat çekiyor. Şirketin verilerine göre cihaz, video oynatmada 37 saate, çevrim içi video izleme testlerinde ise 33 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj hızı Android rakiplerine göre daha yavaş kalsa da 40W veya üzeri bir adaptörle 20 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor.

3) SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh’lik bataryası sayesinde kullanıcılarından övgü alıyor. Pek çok kullanıcı tek şarjla iki günü çıkarabildiğini belirtiyor. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği sayesinde sadece 30 dakikada yüzde 65 seviyesine ulaşabiliyor.

4) GOOGLE PIXEL 9 PRO XL

Google’ın yapay zekâ destekli akıllı özellikleriyle öne çıkan Pixel serisinin en güçlü üyelerinden Pixel 9 Pro XL, 5.060 mAh’lik bataryası ve 37W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Uzun pil ömrüyle öne çıkan cihaz ne yazık ki şu an için Türkiye’de resmi olarak satışta değil.

5) NOTHING PHONE 3

Nothing markasının dikkat çekici tasarıma sahip telefonu Nothing Phone 3, 5.150 mAh’lik bataryası ve 65W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilme özelliği ve batarya durumunu gösteren özgün “glyph” arayüzüyle rakiplerinden ayrışıyor.