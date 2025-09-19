TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

65 MİLYON TL'DEN FAZLA ÖDÜL DAĞITALACAK

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi teşvik eden yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten faydalanacak. Dereceye giren takımlar ise 65 milyon liranın üzerinde ödül kazanacak.

1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILDI

Festival kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

SAYISIZCA ETKİNLİK

Festivalde; hava gösterileri, konserler, sahne performansları, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatı da sunuluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BUGÜN ALANDA OLACAK

Etkinliğin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılarak ziyaretçilere hitap edecek.