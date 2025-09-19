Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
Teknoloji
TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

TEKNOFEST üçüncü gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün alanda olacak. Sayısız etkinliğin düzenlendiği alanda şarkıcı Kıraç da bugün saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın en büyük havacılık, ve festivali , İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

65 MİLYON TL'DEN FAZLA ÖDÜL DAĞITALACAK

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi teşvik eden yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten faydalanacak. Dereceye giren takımlar ise 65 milyon liranın üzerinde ödül kazanacak.

TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILDI

Festival kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

SAYISIZCA ETKİNLİK

Festivalde; hava gösterileri, konserler, sahne performansları, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatı da sunuluyor.

TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BUGÜN ALANDA OLACAK

Etkinliğin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılarak ziyaretçilere hitap edecek.

TEKNOFEST bütün heyecanıyla sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
TGRT Haber
