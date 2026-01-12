Defalarca takla attı! Yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti

Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidini kullanan 84 yaşındaki Bekir Avcu, D.V. yönetimindeki 34 FGB 201 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Avcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazanın ardından emniyet birimlerince gözaltına alınan araç sürücüsü D.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.