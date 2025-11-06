Duygulandıran kaza anı! Yaralanan sahibinin başından ayrılmadı

Mersin'de motosiklet kazasında kameralara yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Sürücünün yanından ayrılmayan köpeğinin endişeli bekleyişi, görenleri hayrete düşürdü. Yenişehir ilçesi Göçmen mevkiinde meydana gelen kazada arkadan gelen otomobil motosikletli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motordan kadın sürücü hafif yaralandığı öğrenildi. Bu sırada motosiklette bulunan köpek, kazanın ardından hızla kaldırıma çıkarak sahibinin başucuna geldi ve ondan ayrılmadı. Endişeli şekilde bekleyen köpeğin tepkisi, olay yerindekileri duygulandırdı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.