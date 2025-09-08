Kameralar Van Gölü'ndeki eşsiz anı yakaladı! Birinci karede Güneş, ikincide Ay

Van'da dün akşam gökyüzünde adeta bir görsel şölen yaşandı. Kent sakinleri ve fotoğraf tutkunları, Van Gölü üzerinde kızılın her tonuna bürünen güneşin batışıyla büyülendi.

Van'da dün akşam yaşanan gökyüzü şöleni izleyenleri mest etti. Kanlı ay tutulmasından önce gökyüzünde ortaya çıkan manzara, adeta kartpostallık görüntüler sundu. Güneşin Van Gölü üzerinde kızıllığa bürünerek batışı, kent sakinleri ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı verdi.

Gün batımının hemen ardından ise ufuk çizgisinden yükselen dolunay gökyüzünü aydınlatarak unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Vatandaşlar, hem gün batımını hem de ayın doğuşunu Van Gölü sahillerinden izledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede büyük ilgi gördü.