Kavşakta korkutan kaza! İki araç birbirine girdi

Karaman'da, M.K. isimli vatandaşın kullandığı otomobil ile T.A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden T.A. yaralanırken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkutan kaza anbean kameralara yansıdı.