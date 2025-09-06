Panelvan ile çarpışan lüks cipin tekeri koptu!

Tokat’ta panelvan ile çarpışan milyonluk cipin tekeri yerinden koptu. Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında panelvan otomobil ile Porsche marka cip çarpıştı.
TEKER YOLA FIRLADI
Çarpmanın etkisiyle milyonlarca lira değerindeki lüks cipin ön tekeri yerinden koparak yola savruldu. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler, lüks araçların yüksek fiyatlarına rağmen dayanıklılık konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.
KAMERAYA YANSIDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, çarpışmanın şiddetiyle tekerin kopması ve araçta oluşan hasar dikkat çekti. Olayda yaralanan olmazken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.