Tarsus'ta akıntıya böyle kapıldı! 17 yaşındaki gencin son anları ortaya çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Şelale bölgesinde, Berdan Irmağı’nın hırçın sularına atlayan 17 yaşındaki Batu Yetiş Kerem K., debisi yüksek akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Suya girdikten kısa süre sonra sürüklenmeye başlayan gencin, sudaki bir ağacın dallarına sıkıca sarıldığı o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, azgın sulara karşı dakikalarca direnen gencin, bir süre sonra gücünün tükenmesiyle tutunduğu dalı bırakmak zorunda kaldığı ve akıntıda kaybolduğu yürek burkan anlar yer aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri, su altı ve su üstünde geniş çaplı bir operasyon başlatırken, nehirdeki yüksek su seviyesi ve güçlü akıntı çalışmaları güçleştiriyor. Ailesinin umutlu bekleyişi sürerken, ekiplerin bölgedeki kritik tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Özetle