Tehlike oluşturan kayalar dinamitle havaya uçtu! O anlar kamerada

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyü yolunda ulaşımı tehdit eden tehlikeli kaya kütleleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ortadan kaldırıldı. Yol kenarında zaman zaman düşme riski oluşturan kayaların temizlenmesi için bölgede kontrollü patlatma çalışması gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi teknik personeli ve iş makinelerinin eşliğinde yapılan dinamitli patlatma işleminde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Çalışmalar sırasında yol trafiğe kapatılarak hem ekiplerin hem de vatandaşların güvenliği sağlandı. Patlatmanın ardından kaya kütleleri temizlenerek yol genişletme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, bölgede benzer risklerin önüne geçmek için kontrollerin devam edeceğini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yücebelen köyü yolunun daha güvenli hale getirildiği ifade edildi.