Yavru kedi trafikte sürücülere zor anlar yaşattı!

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı’nda nereden geldiği bilinmeyen bir yavru kedi, sürücülere ve çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçların arasında dolaşan kedi, bir anda otomobillerin altına girerek hem kendisi için hem de trafikteki sürücüler için tehlike oluşturdu. Minik kedinin zarar görmemesi için çevredeki vatandaşlar adeta seferber oldu. Kimi sürücüler araçlarını durdururken, kimi vatandaşlar da kediyi yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Ancak yavru kedi, korkunun etkisiyle sürekli kaçtı ve yakalanmakta güçlük çıkardı. Bir süre araçların motor kısmına saklanan kedi, zaman zaman dışarı çıkarak yeniden kalabalığın arasına karıştı. Kedinin akan trafiğe atlamaması için vatandaşlar büyük bir dikkatle hareket ederken, olay yerinde kısa süreli bir kargaşa yaşandı. Yoğun uğraşlara rağmen minik kedi yakalanamadı. Vatandaşların çabalarına rağmen kaçmayı başaran yavru kedi gözden kayboldu.