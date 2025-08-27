Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

13 yaşındaki çocuktan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Of ilçesinde dev dalgaların yuttuğu 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Arama çalışmaları yapan ekipler, sabah saatlerinde çocuğun cansız bedenini buldu.

13 yaşındaki çocuktan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 10:48

'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; 13 yaşındaki S.H.H. isimli deniz kenarında dururken dalgaların aniden gelmesiyle denize doğru çekildi. Dalgalarla bir süre mücadele eden çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine polis, jandarma ve sahil güvenlik çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Polis dalgıç ekipleri tarafından cesede ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuna çıkartılan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

