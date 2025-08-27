13 yaşındaki çocuktan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; 13 yaşındaki S.H.H. isimli çocuk deniz kenarında dururken dalgaların aniden gelmesiyle denize doğru çekildi. Dalgalarla bir süre mücadele eden çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine polis, jandarma ve sahil güvenlik arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Polis dalgıç ekipleri tarafından cesede ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuna çıkartılan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.