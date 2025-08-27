İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolduğu belirlenen 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri ortaya çıktı. Rus yüzücünün son görüntüleri Beyoğlu’nda kaldığı otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus yüzücü, sabah saat 07.37'de kaldığı otelin içerisindeki asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indiği görülüyor. Rus yüzücü, burada bir süre otel lobisinde oturduktan sonra otelden ayrılıyor.

