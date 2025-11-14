Akrabalar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 11 kişi darp sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.