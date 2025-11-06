CİMER'e şikayet edilen mandalar sokağa çıktı! Dikkat çeken protesto: "Siz yokken biz buradaydık"

İzmir Güzelbahçe'de özel bir eğitim kurumuna ait mandalar, zaman zaman okul çevresinde ve mahalle sokaklarında gezdiği için bazı vatandaşlar tarafından CİMER’e bildirdi.

Mandaların CİMER'e şikayet edildiğini öğrenen okul sahibi, tepkilere öyle bir yöntemle karşılık verdi ki...

"SİZ YOKKEN BİZ VARDIK"

Mandalara özel olarak diktirdiği kıyafetleri giydiren okul sahibi, kıyafetlerin üzerine 'Eski Çamlı Köyü sakinleri' ve 'Siz yokken biz vardık' ifadelerini yazdırdı. Ardından mandaları yeniden okul çevresine saldı.