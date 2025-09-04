Damadını vahşice katletti, son konuşmaları şoke etti!

Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki Ceyhun Kent Evleri’nde dehşet yaşandı. 25 yaşındaki Berk Alkan, kayınbabası İ.A. tarafından vahşice katledildi. Olayın detayları ise şaşkına çevirdi.

SON KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Berk Alkan, dün öğlen saatlerinde kayınbabası İ.A’yı arayıp "Babacım kandilin mübarek olsun, akşam gelip kızımı göreceğim" dediği öğrenildi. Daha sonra gece Alkan'ın, ablası D.A ile birlikte kızı A.A (3) ve boşanma aşamasındaki eşi C.A.'nın yaşadığı kayınbabasının evine gitti. 3. kattaki daireye çıkan Alkan, kapının zilini çaldı. Kapıyı açan İ.A, pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Alkan kanlar içerisinde yere yığılırken ablası D.A sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri Alkan’ın öldüğünü belirledi. Şüpheli İ.A ise gözaltına alındı.

OTOPSİ TAMAMLANDI

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Berk Alkan’ın otopsisi tamamlandı. Aile cenazeyi defnetmek üzere teslim aldı. Cenazenin Ceyhan Yeni Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Alkan’ın taksi şoförü, katil zanlısı kayınbabanın ise iş makinesi operatörü olduğu öğrenildi.