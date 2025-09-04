Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Özge Sönmez

Damadını vahşice katletti, son konuşmaları şoke etti!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde İ.A., damadını pompalı tüfekle vurarak katletti. Korkunç olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İkili arasında geçen son konuşma ise şaşkına çevirdi.

04.09.2025
04.09.2025
Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki Ceyhun Kent Evleri’nde dehşet yaşandı. 25 yaşındaki Berk Alkan, kayınbabası İ.A. tarafından vahşice katledildi. Olayın detayları ise şaşkına çevirdi.

Damadını vahşice katletti, son konuşmaları şoke etti!

SON KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Berk Alkan, dün öğlen saatlerinde kayınbabası İ.A’yı arayıp "Babacım kandilin mübarek olsun, akşam gelip kızımı göreceğim" dediği öğrenildi. Daha sonra gece Alkan'ın, ablası D.A ile birlikte kızı A.A (3) ve boşanma aşamasındaki eşi C.A.'nın yaşadığı kayınbabasının evine gitti. 3. kattaki daireye çıkan Alkan, kapının zilini çaldı. Kapıyı açan İ.A, pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Alkan kanlar içerisinde yere yığılırken ablası D.A sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri Alkan’ın öldüğünü belirledi. Şüpheli İ.A ise gözaltına alındı.

Damadını vahşice katletti, son konuşmaları şoke etti!

OTOPSİ TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Berk Alkan’ın otopsisi tamamlandı. Aile cenazeyi defnetmek üzere teslim aldı. Cenazenin Yeni Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Alkan’ın taksi şoförü, katil zanlısı kayınbabanın ise iş makinesi operatörü olduğu öğrenildi.

Damadını vahşice katletti, son konuşmaları şoke etti!
ETİKETLER
#adana
#cinayet
#öldürme
#pompalı tüfek
#aile içi şiddet
#Ceyhan
#Kayınbaba
#Yaşam
