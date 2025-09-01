Böyle damat eğlencesi görülmedi! Arkadaşları resmen rezil etti

İlginç düğün geleneklerinin son durağı bu kez Bursa oldu. Gökhan ve Semra Oğuz Altunsoy, düğünlerinde, damadın yakın arkadaşları öyle eziyetler yaptı ki görenler de şaştı kaldı. Damada 10 kez şınav çektirip, ördek yürüyüşü yaptırdılar. Yetmezmiş gibi Gökhan Altunsoy, önce 10 arkadaşının bindiği at arabasını 100 metre boyunca çekti ardından yaklaşık 500 kilogram kumu da elleriyle römorka yükledi. Eziyet bununla da sınırlı kalmadı. Damat ve sağdıç kadın elbiseleri giyerek şişe oyunu oynadı. Renkli anlar, katılımcıların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.