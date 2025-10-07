Menü Kapat
 Onur Kaya

Denizli'de korkunç olay: 1 ay önce evlendiği eşini öldürüp intihar etti! Oğluyla son konuşması dikkat çekti

Denizli'de bir ay önce evlendiği eşini katleden koca, aynı silahla intihar etti. Katilin cinayetten önce oğluyla yaptığı son konuşmadaki sözleri dikkat çekti.

07.10.2025
07.10.2025
saat ikonu 04:13

'de 1 ay önce evlendiği eşiyle tartışan koca, tüfekle önce karısını öldürdü, ardından etti. Eşini öldürdükten sonra intihar eden kocanın kendisini eve bırakan oğluyla da vedalaşır şekilde konuştuğu öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunay Acar (42), bir ay önce evlendiği Keziban Pars (44) ile birlikte yaşadıkları apart dairesinde alkol aldı. Daha sonra ikili arasında çıkan tartışmada Tunay Acar, eline aldığı tüfekle Keziban Pars'ın kafasına ateş ederek öldürdü. Daha sonra Tunay Acar, aynı tüfekle intihar etti. Babasına ulaşamayan Arda Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. İçeriye giren polis ekipleri çifti kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tunay Acar ve eşi Keziban Pars'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLUNA SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tunay Pars, akşam 20.00 sıralarında kendisini eve bırakan oğluyla vedalaştığı öğrenildi. Tunay Acar'ın kendisini eve bırakan oğlunu evden göndererek, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği öğrenildi. Ayrıca çiftin 1 ay önce evlendiği, aralarının da iyi olduğu ifade edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#evlilik
#denizli
#cinayet
#intihar
#tüfek
#Yaşam
