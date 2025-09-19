Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı: "Hala taksitlerini ödüyorum"

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan Eda Daran, kura çekiminde çıkacak yeni yuvası için ev eşyası hazırlığı yapmaya başladı. Gelecekteki evine eşyalar almak isteyen depremzede Daran, bir beyaz eşya bayisinden 93 bin TL’lik alışveriş yaptı.

PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Beyaz eşyalarının parasını kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra teslimat büyük bir sabırsızlıkla bekleyen Daran, sosyal medyada gördüğü bir paylaşımın ardından başından aşağı kaynar sular döküldü. İş yeri sahibinin insanları dolandırıp kayıplara karıştığını gören Daran, hayallerinin çalınması üzerine ailesiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

DEPREMZEDELERDEN BİNLERCE TL PARA TOPLAMIŞ

Beyaz eşya satma vaadiyle birçok vatandaşı dolandıran şahsın şikayet edilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin çalışmaları sonucu mağdurlardan ilk tespitlere göre 1 milyon TL’den fazla para toplayan F.K., İskenderun’da yakalandı. Vatandaşları beyaz eşya alma vaadiyle kandıran F.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞYALARIN TAKSİTLERİNİ ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Yeni ev kurma hayaliyle 93 bin TL’lik beyaz eşya alırken dolandırılan depremzede Eda Daran, " 15 Nisan’da buraya geldik, beyaz eşyaları beğendik. Dolandırıcı bizle aynı mahallede oturduğunu söyleyerek eşyaların depoda kalabileceğini söyledi, konteyner kaldığımız için depoda bıraktık. Eşyaların bu zamana kadar ödemesini yapmaya devam ediyoruz. Ben haberi görüp araştırınca aslında dolandırıldığımızı anladım. Adamı defalarca aradık ama ulaşamıyoruz. Dükkana geldik ama kapalı. Benim eşyalara 93 bin TL param gitti. Eşyalarım da gitti ve ben hala bankaya taksitleri ödemeye devam ediyorum. Deprem günü annemin evindeydim. Evde olsaydım ölecektim. Evimiz yıkıldı. Yeni bir evimiz ve düzenimiz olsun diye uğraşıp çalışıyoruz ama bir de dolandırıcı bize vuruyor. Beyaz eşya alalım ve ev çıkana kadar öderiz diye düşündük. Beyaz eşyaları beklerken aslında dolandırıldığımızı anladık" dedi.

"EŞİM KALP HASTASI OLDUĞU İÇİN ÇALIŞAMIYOR"

93 bin TL dolandırılan Eda Daran, "Şu an elde para yok, eşya yok ve ev de yok. Beyaz eşya olarak; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ankanstre set ve 140 ekran televizyon aldık. Eşyalarımızı gördük, beğendik ve aldık. Şimdiye kadar hiç yoksa eşyalarımız var diyorduk ama aslında yokmuş. Biz de bunu acı bir şekilde öğrendik. Bu durum ile ilgili bir şeyler yapılmasını istiyorum. Ben aradım ama onlar bana 'o bayiyle bir bağımız kalmadı' diyerek yardım etmedi. Ben gerçekten zor durumdayım. Eşim kalp hastası olduğu için çalışamıyor, ben de 6 aylık hamileyim ve 2 çocuğum var. Ben almadığım ürünün parasını hala ödemeye devam ediyorum. Tekrar bu ürünleri almak için en az iki katı para ödemek zorunda kalacağım. Yarın bana ev verdiklerinde benim içine koyacak şu anda hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.