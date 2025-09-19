Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı: "Hala taksitlerini ödüyorum"

Hatay'ın Antakya ilçesinde beyaz eşya satan bir şahıs, depremzedeleri dolandırıp kayıplara karıştı. Bölgede insanları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şahıs, kıskıvrak yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 10:05

'ın ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan Eda Daran, kura çekiminde çıkacak yeni yuvası için ev eşyası hazırlığı yapmaya başladı. Gelecekteki evine eşyalar almak isteyen Daran, bir bayisinden 93 bin TL’lik alışveriş yaptı.

Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı: "Hala taksitlerini ödüyorum"

PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Beyaz eşyalarının parasını kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra teslimat büyük bir sabırsızlıkla bekleyen Daran, sosyal medyada gördüğü bir paylaşımın ardından başından aşağı kaynar sular döküldü. İş yeri sahibinin insanları dolandırıp kayıplara karıştığını gören Daran, hayallerinin çalınması üzerine ailesiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

DEPREMZEDELERDEN BİNLERCE TL PARA TOPLAMIŞ

Beyaz eşya satma vaadiyle birçok vatandaşı dolandıran şahsın şikayet edilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı: "Hala taksitlerini ödüyorum"

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bürosu ekiplerinin çalışmaları sonucu mağdurlardan ilk tespitlere göre 1 milyon TL’den fazla para toplayan F.K., İskenderun’da yakalandı. Vatandaşları beyaz eşya alma vaadiyle kandıran F.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı: "Hala taksitlerini ödüyorum"

"EŞYALARIN TAKSİTLERİNİ ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Yeni ev kurma hayaliyle 93 bin TL’lik beyaz eşya alırken dolandırılan depremzede Eda Daran, " 15 Nisan’da buraya geldik, beyaz eşyaları beğendik. Dolandırıcı bizle aynı mahallede oturduğunu söyleyerek eşyaların depoda kalabileceğini söyledi, konteyner kaldığımız için depoda bıraktık. Eşyaların bu zamana kadar ödemesini yapmaya devam ediyoruz. Ben haberi görüp araştırınca aslında dolandırıldığımızı anladım. Adamı defalarca aradık ama ulaşamıyoruz. Dükkana geldik ama kapalı. Benim eşyalara 93 bin TL param gitti. Eşyalarım da gitti ve ben hala bankaya taksitleri ödemeye devam ediyorum. Deprem günü annemin evindeydim. Evde olsaydım ölecektim. Evimiz yıkıldı. Yeni bir evimiz ve düzenimiz olsun diye uğraşıp çalışıyoruz ama bir de dolandırıcı bize vuruyor. Beyaz eşya alalım ve ev çıkana kadar öderiz diye düşündük. Beyaz eşyaları beklerken aslında dolandırıldığımızı anladık" dedi.

Depremzedelerin hayallerini çaldı: Paylaşımı gören kadın neye uğradığını şaşırdı: "Hala taksitlerini ödüyorum"

"EŞİM KALP HASTASI OLDUĞU İÇİN ÇALIŞAMIYOR"

93 bin TL dolandırılan Eda Daran, "Şu an elde para yok, eşya yok ve ev de yok. Beyaz eşya olarak; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ankanstre set ve 140 ekran televizyon aldık. Eşyalarımızı gördük, beğendik ve aldık. Şimdiye kadar hiç yoksa eşyalarımız var diyorduk ama aslında yokmuş. Biz de bunu acı bir şekilde öğrendik. Bu durum ile ilgili bir şeyler yapılmasını istiyorum. Ben aradım ama onlar bana 'o bayiyle bir bağımız kalmadı' diyerek yardım etmedi. Ben gerçekten zor durumdayım. Eşim kalp hastası olduğu için çalışamıyor, ben de 6 aylık hamileyim ve 2 çocuğum var. Ben almadığım ürünün parasını hala ödemeye devam ediyorum. Tekrar bu ürünleri almak için en az iki katı para ödemek zorunda kalacağım. Yarın bana ev verdiklerinde benim içine koyacak şu anda hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya ve Muğla'da orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı
Böyle torun olmaz olsun! İçkisine karışan babaannesini tüple katletti
Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#hatay
#antakya
#beyaz eşya
#depremzede
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.